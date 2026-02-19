В Казахстане усилят поддержку туризма и детского спорта

Депутаты Сената 19 февраля 2026 года на пленарном заседании палаты ратифицировали закон по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта, передает корреспондент Zakon.kz.

Сообщается, что целями принятия закона является реализация государственных приоритетов по диверсификации экономики, развитию внутреннего и въездного туризма, укреплению человеческого капитала и повышению доступности спорта для детей и подростков. Законом вносятся изменения и дополнения в 13 законов Казахстана.

"В закон "Об аудиторской деятельности" для обеспечения прозрачности расходования бюджетных и внебюджетных средств вводится норма по обязательному ежегодному аудиту финансовой отчетности единого оператора по распределению внебюджетных средств в сфере спорта. Законом вносятся изменения в закон "О туристской деятельности в Республике Казахстан" в части уточнения компетенций уполномоченного органа по определению требований, предъявляемых к туристскому продукту, размеру субсидирования затрат туроператоров в сфере въездного туризма, возмещению части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции мест размещения туриста, визит-центров", – говорится в заключении.

Также законом вводится новая компетенция местных исполнительных органов по осуществлению мониторинга неотчуждения и целевого использования субъектами предпринимательства мест размещения туриста, санаторно-курортных организаций, визит-центров, оборудования и техники для горнолыжных курортов, объектов придорожного сервиса и по определению границ приоритетных туристских территорий.

"В законе "О физической культуре и спорте" закрепляется понятие детско-юношеской спортивной школы (далее – ДЮСШ) как организации дополнительного образования, вводятся государственный заказ в ДЮСШ, подушевой норматив финансирования, единые правила размещения государственного заказа. А также создается цифровая платформа физической культуры и спорта для учета, анализа и мониторинга данных. Устанавливается обязанность государственных спортивных организаций передавать данные в цифровую платформу", – указано в документе.

Сообщается, что ожидаемыми результатами при принятии закона являются создание долгосрочной правовой базы для развития туристской отрасли и детско-юношеского спорта, а также условий для экономического роста, социального развития и повышения качества жизни населения.

Ранее депутаты Сената ратифицировали закон о реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии между Казахстаном и Китаем.