Общество

В Казахстане предложили усилить поддержку доноров

Городской центр крови, донор крови, донорская кровь, донорство крови, сдача крови, переливание крови, анализ, анализы, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 13:19 Фото: Zakon.kz
Депутат Сената Алишер Сатвалдиев 19 февраля 2026 года на пленарном заседании палаты рассказал о проблемах отечественной службы крови и предложил меры по ее развитию, передает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор отметил, что, несмотря на соответствие службы крови международным стандартам, в ее работе сохраняются системные проблемы, требующие комплексных решений.

"Первое и наиболее острое – это низкий уровень мотивации безвозмездных доноров. Размер денежного эквивалента бесплатного питания для доноров установлен на уровне 0,25 МРП и не пересматривался годами, несмотря на рост цен и изменения социально-экономических условий. По сути, этот механизм утратил стимулирующую функцию и носит символический характер. Между тем, по рекомендациям ВОЗ, для устойчивой работы необходимо не менее 35 донаций на 1 тыс. населения в год. В Казахстане этот показатель составляет порядка 12 донаций", – сказал он.

Депутат привел в пример международный опыт, который подтверждает эффективность комплексного стимулирования донорства. По его словам, в ряде стран применяется компенсация питания и затраченного времени на уровне 25 евро, а также моральное поощрение и общественное признание.

"В Казахстане же, помимо низкого материального стимулирования, отсутствует устойчивая система морального поощрения. Упразднение нагрудного знака "Курметті донор" привело к утрате важного инструмента общественного признания. Сегодня доноры конкурируют за ведомственную награду на общих основаниях с медицинскими работниками. Совокупность этих факторов уже приводит к снижению числа регулярных доноров и рискам перебоев в обеспечении медицинских организаций компонентами крови. Система все чаще опирается на разовые акции и административную мобилизацию, что снижает ее устойчивость и предсказуемость", – дополнил Алишер Сатвалдиев.

С его слов, второй системный блок проблем – это кадровый дефицит и профессиональное выгорание работников службы крови.

"Высокая ответственность и эмоциональная нагрузка при ограниченных зарплатных и карьерных стимулах ведут к оттоку кадров и снижению числа специалистов, а также к их старению. Дополнительные риски создает действующее регулирование квалификационных категорий. Специалисты санитарно-эпидемиологического, фармацевтического и общественного здравоохранения фактически исключены из системы категорий. Кроме того, медработники, утратившие квалификационные категории до 1 января 2021 года, не могут восстановить ранее подтвержденный уровень компетенции и вынуждены начинать с более низкой категории независимо от опыта и стажа", – заявил он.

В связи с этим депутат предложил обновить госполитику в сфере донорства, развивать систему регулярного донорства, усилить меры поддержки доноров, пересмотреть порядок присвоения квалификационных категорий специалистам и ускорить цифровизацию службы крови.

Ранее мы писали о полицейском из Акмолинской области, который за 25 лет сдал 20 литров крови и помог спасти около 80 жизней.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
