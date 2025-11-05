#Народный юрист
Право

Мажилис одобрил в первом чтении поправки о господдержке туризма

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 13:55 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса 5 ноября 2025 года на пленарном заседании палаты одобрили проект закона по вопросам поддержки туристской отрасли в первом чтении, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении к проекту отмечается, что закон направлен на дальнейшее совершенствование регулирования процессов оказания государственной поддержки туристской отрасли, а также внутреннего туризма.

Самим законопроектом предлагается внесение изменений в Закон "О туристской деятельности в Республике Казахстан" в части уточнения компетенций уполномоченного органа по определению требований, предъявляемых:

  • к туристскому продукту;
  • к размеру субсидирования затрат туроператоров в сфере въездного туризма;
  • к возмещению части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции мест размещения туриста, визит-центров.
"Также законопроектом вводится новая компетенция местных исполнительных органов по осуществлению мониторинга неотчуждения и целевого использования субъектами предпринимательства мест размещения туриста, санаторно-курортных организаций, визит-центров, оборудования и техники для горнолыжных курортов, объектов придорожного сервиса", – говорится в документе.

21 октября 2025 года стало известно, что Казахстан и Азербайджан создадут единое туристическое пространство.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
