Мажилис одобрил в первом чтении поправки о господдержке туризма
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса 5 ноября 2025 года на пленарном заседании палаты одобрили проект закона по вопросам поддержки туристской отрасли в первом чтении, передает корреспондент Zakon.kz.
В заключении к проекту отмечается, что закон направлен на дальнейшее совершенствование регулирования процессов оказания государственной поддержки туристской отрасли, а также внутреннего туризма.
Самим законопроектом предлагается внесение изменений в Закон "О туристской деятельности в Республике Казахстан" в части уточнения компетенций уполномоченного органа по определению требований, предъявляемых:
- к туристскому продукту;
- к размеру субсидирования затрат туроператоров в сфере въездного туризма;
- к возмещению части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции мест размещения туриста, визит-центров.
"Также законопроектом вводится новая компетенция местных исполнительных органов по осуществлению мониторинга неотчуждения и целевого использования субъектами предпринимательства мест размещения туриста, санаторно-курортных организаций, визит-центров, оборудования и техники для горнолыжных курортов, объектов придорожного сервиса", – говорится в документе.
21 октября 2025 года стало известно, что Казахстан и Азербайджан создадут единое туристическое пространство.
