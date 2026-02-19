В Казахстане предложили устранить "информационный вакуум" в больницах

Депутат Сената Жанна Асанова 19 февраля 2026 года на пленарном заседании палаты подняла вопрос информирования родственников пациентов в стационарах и предложила меры по совершенствованию этой работы, передает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор обратила внимание на проблему отсутствия выстроенного механизма информирования родственников пациентов при оказании стационарной помощи, особенно в экстренных ситуациях.

"При экстренной госпитализации, переводе пациента в реанимацию, нахождении на операции, а также при поступлении детей родственники зачастую не имеют возможности получить даже минимально необходимую информацию о состоянии пациента, поскольку врачи находятся в отделениях и заняты работой. Сопровождающим туда заходить нельзя, а сотрудники приемного отделения и регистратуры не располагают актуальной клинической информацией. В итоге создается информационный вакуум, возникает эмоциональное напряжение в приемных отделениях и в целом в клинике", – заявила Жанна Асанова.

В этой связи она предлагает внедрить единый организационно-цифровой механизм информирования родственников пациентов, основанный на подтверждении полномочий заявителя и строгом соблюдении врачебной тайны, а также требований по защите персональных данных. Речь идет о предоставлении ограниченного перечня информации, факта госпитализации, отделения, текущего статуса пациента и режима посещений.

Также предлагается создать контакт-центр по принципу "одного окна", обеспечить интеграцию с медицинскими информационными системами, установить единые стандарты коммуникации и определить ответственных лиц за информационное сопровождение в стационарах. Реализацию инициативы предлагается начать в формате пилотного проекта в нескольких регионах с последующим масштабированием.

Ранее сенатор предложил усилить поддержку доноров в Казахстане.