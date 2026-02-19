Села Казахстана могут остаться без почтовой связи – сенатор

Сенатор Алибек Наутиев 19 февраля 2026 года на пленарном заседании палаты предложил усилить субсидирование универсальных почтовых услуг в сельской местности, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Сената заявил, что из-за недостаточного субсидирования универсальных почтовых услуг сельские населенные пункты могут остаться без стабильной почтовой связи и доступа к печатным изданиям, а также существует риск закрытия отделений "Казпочты".

Он также отметил, что АО "Казпочта", как национальный оператор, обязано обеспечивать универсальные услуги, включая доставку периодики в села, которые по закону подлежат субсидированию.

"Несмотря на реализацию государственных программ, в ряде отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктов стабильный широкополосный интернет отсутствует либо работает с серьезными перебоями. В таких условиях периодические печатные издания остаются единственным доступным и надежным источником получения достоверной информации. В условиях отсутствия интернета и сокращения почтовых маршрутов население таких сел может оказаться в "информационной изоляции". Особенно критично это в период реализации государственной информационной политики и в электоральный период, в том числе в условиях подготовки к общенациональному референдуму", – сказал Алибек Наутиев.

Сенатор также указывает, что обсуждение ситуации в профильном комитете Сената выявило отсутствие единой государственной позиции. Министерство финансов ссылается на бюджетные ограничения, министерство искусственного интеллекта и цифрового развития признает наличие дефицита финансирования, но приоритет отдает цифровым проектам, которые в ряде сел недоступны, а министерство культуры и информации дистанцируется от вопроса субсидирования, несмотря на его влияние на устойчивость отечественных СМИ.

"Правительству необходимо предусмотреть субсидирование универсальных услуг связи в сельской местности в полном объеме, рассмотреть возможность введения альтернативных механизмов поддержки и обеспечить внесение поправок в Закон РК "О масс-медиа" в части закрепления компетенции по субсидированию доставки периодики за профильным министерством. Рассмотреть имеющиеся проблемные вопросы национального оператора почты с участием соответствующих государственных органов и найти пути их решения для обеспечения положительной финансовой устойчивости", – предложил сенатор.

21 октября 2025 года стало известно, что более 320 млрд тенге потратят на сельский интернет в Казахстане.