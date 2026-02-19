#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
489.3
578.94
6.38
Общество

Села Казахстана могут остаться без почтовой связи – сенатор

Казпочта, почта, почтовая связь, почтовая сеть, почтовые отправления, письмо, письма, почтальон, почтальоны, почтовая служба, работники почты, сотрудники почты, почтовое отделение, доставка почты, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 13:53 Фото: qazpost.kz
Сенатор Алибек Наутиев 19 февраля 2026 года на пленарном заседании палаты предложил усилить субсидирование универсальных почтовых услуг в сельской местности, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Сената заявил, что из-за недостаточного субсидирования универсальных почтовых услуг сельские населенные пункты могут остаться без стабильной почтовой связи и доступа к печатным изданиям, а также существует риск закрытия отделений "Казпочты".

Он также отметил, что АО "Казпочта", как национальный оператор, обязано обеспечивать универсальные услуги, включая доставку периодики в села, которые по закону подлежат субсидированию.

"Несмотря на реализацию государственных программ, в ряде отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктов стабильный широкополосный интернет отсутствует либо работает с серьезными перебоями. В таких условиях периодические печатные издания остаются единственным доступным и надежным источником получения достоверной информации. В условиях отсутствия интернета и сокращения почтовых маршрутов население таких сел может оказаться в "информационной изоляции". Особенно критично это в период реализации государственной информационной политики и в электоральный период, в том числе в условиях подготовки к общенациональному референдуму", – сказал Алибек Наутиев.

Сенатор также указывает, что обсуждение ситуации в профильном комитете Сената выявило отсутствие единой государственной позиции. Министерство финансов ссылается на бюджетные ограничения, министерство искусственного интеллекта и цифрового развития признает наличие дефицита финансирования, но приоритет отдает цифровым проектам, которые в ряде сел недоступны, а министерство культуры и информации дистанцируется от вопроса субсидирования, несмотря на его влияние на устойчивость отечественных СМИ.

"Правительству необходимо предусмотреть субсидирование универсальных услуг связи в сельской местности в полном объеме, рассмотреть возможность введения альтернативных механизмов поддержки и обеспечить внесение поправок в Закон РК "О масс-медиа" в части закрепления компетенции по субсидированию доставки периодики за профильным министерством. Рассмотреть имеющиеся проблемные вопросы национального оператора почты с участием соответствующих государственных органов и найти пути их решения для обеспечения положительной финансовой устойчивости", – предложил сенатор.

21 октября 2025 года стало известно, что более 320 млрд тенге потратят на сельский интернет в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Сенатор заявил о рисках водной безопасности Казахстана
13:39, Сегодня
Сенатор заявил о рисках водной безопасности Казахстана
Зависимостью Казахстана от импорта сахара обеспокоен сенатор Сакен Арубаев
15:23, 19 сентября 2024
Зависимостью Казахстана от импорта сахара обеспокоен сенатор Сакен Арубаев
В Казахстане предложили усилить поддержку доноров
13:19, Сегодня
В Казахстане предложили усилить поддержку доноров
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский боец показал отличную форму перед дебютом в карде с экс-чемпионом UFC
13:42, Сегодня
Казахстанский боец показал отличную форму перед дебютом в карде с экс-чемпионом UFC
Хамзат Чимаев назвал причину конфликта с бывшим чемпионом UFC
13:13, Сегодня
Хамзат Чимаев назвал причину конфликта с бывшим чемпионом UFC
Казахстанский теннисист устроил сражение за четвертьфинал "Челленджера" в Индии
13:08, Сегодня
Казахстанский теннисист устроил сражение за четвертьфинал "Челленджера" в Индии
Абзал Ажгалиев объяснил причину поражения в четвертьфинале Олимпиады
12:56, Сегодня
Абзал Ажгалиев объяснил причину поражения в четвертьфинале Олимпиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: