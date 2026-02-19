Совет от Нацбанка: что делать со старыми купюрами, если их не принимают в магазине

Заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов 19 февраля 2026 года в кулуарах Сената разъяснил механизм обмена старых купюр, вышедших из использования в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, это нужно делать, если купюру отказалась принимать торговая точка.

"Если их не принимают торговые точки, тогда вы можете их сдать в банк второго уровня, либо в филиал Национального банка", – сказал Шолпанкулов.

Он подчеркнул, что обменять купюры можно вне зависимости от сроков их выпуска.

Ранее Шолпанкулов прокомментировал ослабление курса доллара.