Совет от Нацбанка: что делать со старыми купюрами, если их не принимают в магазине
Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов 19 февраля 2026 года в кулуарах Сената разъяснил механизм обмена старых купюр, вышедших из использования в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, это нужно делать, если купюру отказалась принимать торговая точка.
"Если их не принимают торговые точки, тогда вы можете их сдать в банк второго уровня, либо в филиал Национального банка", – сказал Шолпанкулов.
Он подчеркнул, что обменять купюры можно вне зависимости от сроков их выпуска.
Ранее Шолпанкулов прокомментировал ослабление курса доллара.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript