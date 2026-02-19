#Референдум-2026
Спорт

Сколько зарабатывал Михаил Шайдоров до победы на Олимпиаде

фигурист Михаил Шайдоров, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 14:25 Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК РК
Заместитель министра туризма и спорта Серик Жарасбаев в кулуарах Сената 19 февраля 2026 года рассказал, какую помощь получал фигурист Михаил Шайдоров до победы на Олимпийских играх в Милане, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жарасбаев отметил, что такие результаты достигаются спортсменами за счет поддержки государства вкупе с упорством родителей.

"Поверьте мне, поехать на Олимпийские игры или на те же международные спортивные соревнования без поддержки государства, по моему личному убеждению, невозможно. Почему? Первое, все спортсмены, в том числе и Михаил Шайдоров, которые выезжают на международные старты, числятся у нас в дирекции развития спорта, входят в состав штатной национальной сборной команды. Обеспечиваются учебно-тренировочными сборами, выездами на соревнования и получают соответствующую зарплату по контракту. Если я не ошибаюсь, у Михаила Шайдорова до Олимпийских игр контракт был чуть больше миллиона тенге. Вот эту цифру я могу вам еще письменно подтвердить. В месяц. Контракт – это как заработная плата. В течение 2025 года где-то 1,5 млн в месяц получал", – заявил он.

Такая поддержка со стороны государства, по словам замминистра, помогает спортсмену в достижении тех целей, которые перед ним стоят.

"Помимо этого, оплачиваются выезды на соревнования – это билеты, проживание, гостиницы, аренда льда... Это ненормально (когда отцу-тренеру приходится продавать машину для того, чтобы тренировать своего сына. – Прим. ред.), я с этим согласен. Такие кейсы, которые сказывались на подготовке национальной сборной команды, к сожалению, имели место быть. Но тем не менее со стороны министерства, со стороны государства и акимата Алматы делалось все для того, чтобы наши спортсмены выступали на достойном уровне", – заверил Серик Жарасбаев.

28 июня 2025 года в пресс-службе Олимпийского комитета Казахстана сообщили, что будет оказана финансовая поддержка фигуристу Михаилу Шайдорову для его подготовки к Олимпийским играм-2026. По информации НОК Казахстана, такой грант выдается на олимпийский цикл и распределяется комитетом между несколькими видами спорта с целью повышения их конкурентоспособности на международной арене. Между тем победу Шайдорова уже называют исторической: золотая медаль стала значимым достижением для казахстанского фигурного катания и дала новый импульс развитию этого вида спорта в стране.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
