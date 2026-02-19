Ослабление курса доллара прокомментировали в Нацбанке

Заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов 19 февраля 2026 года в кулуарах Сената прокомментировал укрепление курса тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты спросили его, связан ли данный факт с проведением референдума и стоит ли ожидать роста курса доллара после его проведения.

"Национальный банк всегда объявлял о том, что мы не являемся основным участником валютного процесса. Это свободно конвертируемая валюта, и на валютном рынке процессы идут за счет спроса и предложения. И соответственно, на текущий момент это подтверждает, что спрос снизился, предложения больше, поэтому курсы снижаются. Это чисто экономические процессы", – заверил Шолпанкулов.

Он предложил посмотреть валютные рынки других стран.

"Тогда вы поймете, что это не предвзято. Это просто идет процесс в целом, дело не во влиянии регулятора на этот процесс, а в том, что участники рынка сами определяют спрос и предложение", – добавил представитель Нацбанка.

Ранее возможность резкой девальвации тенге прокомментировал глава Нацбанка Тимур Сулейменов.