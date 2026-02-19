#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
489.3
578.94
6.38
Финансы

Ослабление курса доллара прокомментировали в Нацбанке

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 13:33 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов 19 февраля 2026 года в кулуарах Сената прокомментировал укрепление курса тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты спросили его, связан ли данный факт с проведением референдума и стоит ли ожидать роста курса доллара после его проведения.

"Национальный банк всегда объявлял о том, что мы не являемся основным участником валютного процесса. Это свободно конвертируемая валюта, и на валютном рынке процессы идут за счет спроса и предложения. И соответственно, на текущий момент это подтверждает, что спрос снизился, предложения больше, поэтому курсы снижаются. Это чисто экономические процессы", – заверил Шолпанкулов.

Он предложил посмотреть валютные рынки других стран.

"Тогда вы поймете, что это не предвзято. Это просто идет процесс в целом, дело не во влиянии регулятора на этот процесс, а в том, что участники рынка сами определяют спрос и предложение", – добавил представитель Нацбанка.

Ранее возможность резкой девальвации тенге прокомментировал глава Нацбанка Тимур Сулейменов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Это не цель, а ориентир: в Нацбанке о курсе 540 тенге за доллар в трехлетнем бюджете
16:29, 23 октября 2025
Это не цель, а ориентир: в Нацбанке о курсе 540 тенге за доллар в трехлетнем бюджете
Механизм введения собственного стейблкоина озвучили в Нацбанке
11:59, 30 января 2025
Механизм введения собственного стейблкоина озвучили в Нацбанке
Идет бурное обсуждение: Нацбанк о пороге мониторинга мобильных переводов
12:55, 30 января 2025
Идет бурное обсуждение: Нацбанк о пороге мониторинга мобильных переводов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский боец показал отличную форму перед дебютом в карде с экс-чемпионом UFC
13:42, Сегодня
Казахстанский боец показал отличную форму перед дебютом в карде с экс-чемпионом UFC
Хамзат Чимаев назвал причину конфликта с бывшим чемпионом UFC
13:13, Сегодня
Хамзат Чимаев назвал причину конфликта с бывшим чемпионом UFC
Казахстанский теннисист устроил сражение за четвертьфинал "Челленджера" в Индии
13:08, Сегодня
Казахстанский теннисист устроил сражение за четвертьфинал "Челленджера" в Индии
Абзал Ажгалиев объяснил причину поражения в четвертьфинале Олимпиады
12:56, Сегодня
Абзал Ажгалиев объяснил причину поражения в четвертьфинале Олимпиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: