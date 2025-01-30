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Финансы

Будем делать экономические расчеты: в Нацбанке о влиянии роста НДС на инфляцию

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 12:34 Фото: freepik
Заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов в кулуарах Сената 30 января 2025 года рассказал, может ли повышение НДС "разогнать" инфляцию в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у спикера, как Нацбанк собирается сдерживать инфляцию в случае повышения НДС.

"Это совместная работа правительства и Нацбанка. Она не может быть как противовес весов, когда один усиливает, а другой послабляет. Поэтому глава государства сказал, что надо сократить расходы, оптимизировать их и тем самым направлять их только на насущные, важные дела. Тот процесс, который сейчас был запущен, правительство и Нацбанк будут усиливать меры", – ответил Берик Шолпанкулов.

Он добавил, что надо понять, будет ли повышение НДС до 20% или останется прежняя ставка в 12%.

"Сейчас еще идет обсуждение. Ранее было озвучено Сериком Жумангариным, что если здесь поднимаем, то здесь сделаем поблажку для бизнеса. Будем делать экономические расчеты, исходя из того, какой механизм будет принят. Мы не видим (конфликта интереса. – Прим. ред.), надо смотреть противовес – расходная и доходная части бюджета. Они должны быть сбалансированы, а не только так, что расходная часть большая, а доходная маленькая и компенсируется за счет Нацфонда", – пояснил Берик Шолпанкулов.

28 января 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов указал на необходимость повысить ставку НДС в Казахстане. Идею одобрил глава государства. Позже заместитель премьер-министра Серик Жумангарин рассказал, как это повлияет на экономику страны, цены и население.

Мадина Мамырханова
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