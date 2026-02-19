Угнал машину и устроил смертельную аварию: суд огласил приговор в Уральске

Уральский городской суд вынес приговор по резонансному уголовному делу о смертельном ДТП, произошедшем после угона авто, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как установил суд, 1 сентября 2025 года 20-летний Багдат Картов, не имея водительских прав, незаконно завладел автомобилем Renault Logan, припаркованным по улице Ахмурзина в Уральске. Ключи находились в салоне. После этого он начал передвигаться по городу.

Заметив машину, сотрудники патрульной полиции потребовали остановиться, однако водитель проигнорировал законные требования и попытался скрыться. Во время погони он проехал на запрещающий сигнал светофора на перекрестке проспекта Назарбаева и улицы Карева и столкнулся с автомобилем Lada Granta. От удара последняя врезалась в стоявший на светофоре Lada Largus.

В результате аварии 26-летний водитель Lada Granta получил тяжелые травмы и скончался по дороге в больницу. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила от травматического шока вследствие сочетанных травм головы, грудной клетки и живота. Алкоголь в крови погибшего не обнаружен. У него остались жена и маленькие дети. Потерпевшим в суде выступал отец.

Сам Багдат Картов полностью признал вину и раскаялся в содеянном. По его словам, он надеялся уйти от погони. Он согласился возместить ущерб всем пострадавшим.

"Багдата Картова признать виновным по ч. 1 ст. 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения" и ч. 3 ст. 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека". По совокупности преступлений назначить ему 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности, а также лишить его права управлять транспортными средствами сроком на 5 лет. Срок наказания исчисляется с момента вступления приговора в законную силу", – зачитала судья Айзада Джумагулова.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших. В пользу владельца Renault Logan взыскано 2,6 млн тенге материального ущерба. Родственникам погибшего – 9,6 млн тенге материального ущерба и 5 млн тенге морального вреда. Кроме того, суд признал за семьей погибшего право на взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в гражданском порядке.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.