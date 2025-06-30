Младенцев "подарили" в Караганде: суд вынес приговор по делу о незаконном усыновлении

Специализированный суд по делам несовершеннолетних Карагандинской области 30 июня вынес приговор по резонансному уголовному делу о нарушении порядка усыновления детей, сообщает Zakon.kz.

В центре дела – сделки дарения новорожденных, организованные группой лиц при участии сотрудников медицинского учреждения.



Согласно материалам суда, в 2022 и 2023 годах медсестра перинатального центра №2 Караганды по фамилии Р. предложила двум бездетным парам – К. и Б., а также О. и И. забрать детей, которых биологическая мать Ж. намеревалась оставить в роддоме из-за тяжелого финансового положения. Для придания законного вида этим действиям фигуранты оформляли фальшивые документы об установлении отцовства, а впоследствии ложные ДНК-тесты и заявления в суд об удочерении. Таким образом, дети фактически передавались в дар, минуя государственную процедуру усыновления.

Следствием установлено, что Б. также оскорбила представителя власти в ходе следственных действий, унизив его словесно при исполнении им служебных обязанностей.

Прокуратура просила условные сроки для К. и Б. с учетом деятельного раскаяния, а также реальные сроки лишения свободы для других обвиняемых. Потерпевшие и их представители поддержали требования обвинения.

30 июня суд признал всех шестерых подсудимых виновными:

К., Б., О. и И. осуждены по ч. 2 п. 1 ст. 135 УК РК на 8 лет лишения свободы, наказание назначено условным с пробационным контролем;

Ж. – признана виновной по ч. 2 пп. 1), 2) ст. 135 и приговорена к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности;

Р. – признана виновной в соучастии по тем же статьям и осуждена на 8 лет колонии.

Ж. и Р. взяты под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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