Общество

Две сестры погибли в аварии: в Уральске начался суд по резонансному ДТП

Уральск, суд, авария, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 15:03 Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Уральска началось рассмотрение резонансного дела о смертельном ДТП, произошедшем 23 сентября 2025 года на улице Маншук Маметовой, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В тот день в аварии столкнулись автомобили Chevrolet Cobalt и Toyota Mark X. Жертвами происшествия стали две пассажирки Chevrolet – женщины 41 и 32 лет, которые, как позже установили, были родными сестрами.

На скамье подсудимых оказался 50-летний водитель Chevrolet. Ему инкриминируют часть 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК – "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Согласно материалам обвинения, в день трагедии подсудимый, следуя по улице Маншук Маметовой, при повороте налево в сторону улицы Кердери не уступил дорогу автомобилю Toyota Mark X.

"Водитель Chevrolet допустил несколько нарушений ПДД. В результате столкновения пассажирка Маржангуль Нургалиева скончалась в реанимации в день ДТП. Вторая пассажирка – Акгулим Нургалиева – умерла спустя семь суток, так и не придя в сознание", – зачитал государственный обвинитель Айбек Конар.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти Маржангуль Нургалиевой стали множественные травмы внутренних органов, переломы костей и кровоизлияние в мозг. Ее сестра также получила тяжелые повреждения – кровоизлияние в мозг и открытую черепно-мозговую травму.

Родственники погибших сообщили, что женщины находились в автомобиле в качестве пассажиров такси. У Акгулим Нургалиевой остались 15-летний сын и двухлетняя дочь. Кроме того, младшая из сестер – Маржангуль – 25 сентября 2025 года должна была сыграть свадьбу.

Отмечается, что подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Судья Асланбек Дюсенгалиев его просьбу удовлетворил.

Карина Адильбекова
