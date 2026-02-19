Штраф и уголовная ответственность: полиция Алматы с предупреждением обратилась к владельцам квартир

В Алматы в рамках оперативно-профилактической отработки по выявлению так называемых "резиновых квартир" сотрудниками миграционной службы зафиксированы факты массовой фиктивной регистрации граждан по одному адресу, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 19 февраля 2026 года, раскрыли в пресс-службе департамента полиции (ДП) южной столицы:

"В ходе мероприятий в двух районах города выявлены два жилых объекта, где на одну квартиру было зарегистрировано 44 человека, на другую – 16, фактически там не проживающих. По каждому факту проводится проверка, материалы будут направлены для принятия предусмотренных законом мер... Работа по выявлению подобных фактов будет продолжена во всех районах города".

Как отметили в полиции Алматы, подобные адреса представляют потенциальную угрозу общественной и миграционной безопасности, поскольку используются для легализации незаконного пребывания, сокрытия фактического места проживания и могут быть связаны с иными правонарушениями.

"Выявление "резиновых квартир" – это не формальность и не статистика. Это, прежде всего, вопрос безопасности города и его жителей. Фиктивная регистрация используется для ухода от контроля, а значит – создает риски для общественного порядка", – подчеркнул начальник Управления миграционной службы Еркин Амантаев.

По его словам, основная цель стартовой отработки – выявление и пресечение фактов фиктивной регистрации, установление лиц, нарушающих миграционное законодательство, а также профилактика преступлений и правонарушений, совершаемых под прикрытием фиктивных адресов.

В пресс-службе ДП Алматы напомнили, что ответственность предусмотрена как для лиц, оформивших фиктивную регистрацию, так и для собственников жилья, предоставляющих адреса для незаконной прописки.

Отметим, что за фиктивную регистрацию может грозить ответственность по ст. 394 ("Организация незаконной миграции") УК РК.

13 января 2026 года сообщалось, что в Алматы вынесли приговор по масштабной афере – в одну комнату заселили 109 человек.