#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
489.3
578.94
6.38
Общество

Штраф и уголовная ответственность: полиция Алматы с предупреждением обратилась к владельцам квартир

Дом, жилье, квартира, дома, квартиры, недвижимость, аренда жилья, съемное жилье, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 17:14 Фото: Zakon.kz
В Алматы в рамках оперативно-профилактической отработки по выявлению так называемых "резиновых квартир" сотрудниками миграционной службы зафиксированы факты массовой фиктивной регистрации граждан по одному адресу, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 19 февраля 2026 года, раскрыли в пресс-службе департамента полиции (ДП) южной столицы:

"В ходе мероприятий в двух районах города выявлены два жилых объекта, где на одну квартиру было зарегистрировано 44 человека, на другую – 16, фактически там не проживающих. По каждому факту проводится проверка, материалы будут направлены для принятия предусмотренных законом мер... Работа по выявлению подобных фактов будет продолжена во всех районах города".

Как отметили в полиции Алматы, подобные адреса представляют потенциальную угрозу общественной и миграционной безопасности, поскольку используются для легализации незаконного пребывания, сокрытия фактического места проживания и могут быть связаны с иными правонарушениями.

"Выявление "резиновых квартир" – это не формальность и не статистика. Это, прежде всего, вопрос безопасности города и его жителей. Фиктивная регистрация используется для ухода от контроля, а значит – создает риски для общественного порядка", – подчеркнул начальник Управления миграционной службы Еркин Амантаев.

По его словам, основная цель стартовой отработки – выявление и пресечение фактов фиктивной регистрации, установление лиц, нарушающих миграционное законодательство, а также профилактика преступлений и правонарушений, совершаемых под прикрытием фиктивных адресов.

В пресс-службе ДП Алматы напомнили, что ответственность предусмотрена как для лиц, оформивших фиктивную регистрацию, так и для собственников жилья, предоставляющих адреса для незаконной прописки.

Отметим, что за фиктивную регистрацию может грозить ответственность по ст. 394 ("Организация незаконной миграции") УК РК.

13 января 2026 года сообщалось, что в Алматы вынесли приговор по масштабной афере – в одну комнату заселили 109 человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Полиция Алматы обратилась к владельцам оружия
18:57, 18 апреля 2025
Полиция Алматы обратилась к владельцам оружия
Полиция Алматы обратилась с важным предупреждением к владельцам электровелосипедов
10:23, 25 августа 2025
Полиция Алматы обратилась с важным предупреждением к владельцам электровелосипедов
154 иностранца прописала жительница Алматинской области в одной квартире
14:25, 31 октября 2025
154 иностранца прописала жительница Алматинской области в одной квартире
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Коренной казах": хореограф Шайдорова отверг роль России в его победе на ОИ-2026
18:10, Сегодня
"Коренной казах": хореограф Шайдорова отверг роль России в его победе на ОИ-2026
Министерство спорта отреагировало на скандал в художественной гимнастике Казахстана
17:47, Сегодня
Министерство спорта отреагировало на скандал в художественной гимнастике Казахстана
Назван боец, который может доминировать над Хамзатом Чимаевым
17:23, Сегодня
Назван боец, который может доминировать над Хамзатом Чимаевым
Теннисистов оправдали по делам о допинге
17:03, Сегодня
Теннисистов оправдали по делам о допинге
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: