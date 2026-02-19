#Референдум-2026
Общество

Под Алматы из-за бездорожья жители тонут в грязи

машины, дороги, грязь, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 13:39 Фото: Telegram/ilzat_akchurin
Резкое потепление вызвало трудности для жителей улицы Болашак села Шалкар Карасайского района Алматинской области. Местные жители отмечают, что с приходом теплой погоды передвигаться по дорогам стало крайне неудобно, сообщает Zakon.kz.

Сельчане также утверждают, что при передвижении люди утопают в грязи, а машины проваливаются под землю.

В пресс-службе акимата Алматинской области на запрос о происходящем пояснили, что в настоящее время в селе идут строительно-монтажные работы в рамках проекта "Реконструкция и строительство системы водоснабжения".

По данным ведомства, завершение объекта запланировано на декабрь 2026 года.

Как оказалось, в связи с прокладкой водопроводных сетей на отдельных улицах было нарушено дорожное покрытие.

"Подрядной организации даны разъяснения о необходимости восстановления проезжей части и выполнения подсыпки песчано-гравийной смесью (ПГС) с приведением дорог в надлежащее техническое состояние".Пресс-служба акимата Алматинской области

Кроме того, в ответе акимата сказано, что разработана техническая документация на проведение среднего ремонта улицы Болашак.

Подана бюджетная заявка на выделение средств.

Ранее сообщалось, что из-за строительно-монтажных работ по пробивке ул. Тлендиева (от пр. Рыскулова до границы города) вводятся ограничения на участке ул. Серикова. Так, с 14 февраля 2026 года по 30 июня 2026 года движение будет перекрыто на пересечении с ул. Хамита Алтая.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
