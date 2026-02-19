Около полумиллиона тенге за клевету заплатит жительница Мангистауской области

В Тупкараганском районном суде рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении жительницы Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

По материалам дела, 22 декабря 2025 года подсудимая обратилась в Управление образования Мангистауской области с заявлением в отношении потерпевшей, распространив "заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство".

Во время судебного заседания женщина вину не признала, пояснив, что факта клеветы не было. Однако правоохранители доказали обратное.

Санкция ч.1 ст. 73-3 КоАП предусматривает взыскание в виде штрафа на физическое лицо в размере 160 месячных расчетных показателей (МРП) или административный арест на срок 15 суток.

При принятии решения суд учел наличие у подсудимой на иждивении несовершеннолетних детей и то обстоятельство, что ранее к административной ответственности она не привлекалась. Отягчающих обстоятельств тоже установлено не было.

"Постановлением суда гр. А. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 73-3 КоАП, и на нее наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 30% от 160 МРП, что составляет 484 400 тенге". Пресс-служба Тупкараганского районного суда

Постановление не вступило в законную силу.

