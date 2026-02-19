#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
489.3
578.94
6.38
Общество

Около полумиллиона тенге за клевету заплатит жительница Мангистауской области

женщину осудили за клевету почти на полмиллиона тенге, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 18:22 Фото: Zakon.kz
В Тупкараганском районном суде рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении жительницы Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

По материалам дела, 22 декабря 2025 года подсудимая обратилась в Управление образования Мангистауской области с заявлением в отношении потерпевшей, распространив "заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство".

Во время судебного заседания женщина вину не признала, пояснив, что факта клеветы не было. Однако правоохранители доказали обратное.

Санкция ч.1 ст. 73-3 КоАП предусматривает взыскание в виде штрафа на физическое лицо в размере 160 месячных расчетных показателей (МРП) или административный арест на срок 15 суток.

При принятии решения суд учел наличие у подсудимой на иждивении несовершеннолетних детей и то обстоятельство, что ранее к административной ответственности она не привлекалась. Отягчающих обстоятельств тоже установлено не было.

"Постановлением суда гр. А. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 73-3 КоАП, и на нее наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 30% от 160 МРП, что составляет 484 400 тенге". Пресс-служба Тупкараганского районного суда

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее комментатор получил штраф за оскорбление хоккеистов "Астаны".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Жительницу Шымкента наказали за скандал на "Арбате"
01:52, 07 сентября 2025
Жительницу Шымкента наказали за скандал на "Арбате"
"Цену" за буллинг в школе определили в Костанайской области
12:28, 01 октября 2024
"Цену" за буллинг в школе определили в Костанайской области
Жительницу Мангистауской области осудили за мат
04:34, 17 апреля 2023
Жительницу Мангистауской области осудили за мат
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Коренной казах": хореограф Шайдорова отверг роль России в его победе на ОИ-2026
18:10, Сегодня
"Коренной казах": хореограф Шайдорова отверг роль России в его победе на ОИ-2026
Министерство спорта отреагировало на скандал в художественной гимнастике Казахстана
17:47, Сегодня
Министерство спорта отреагировало на скандал в художественной гимнастике Казахстана
Назван боец, который может доминировать над Хамзатом Чимаевым
17:23, Сегодня
Назван боец, который может доминировать над Хамзатом Чимаевым
Теннисистов оправдали по делам о допинге
17:03, Сегодня
Теннисистов оправдали по делам о допинге
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: