"Чебуроды": комментатор получил штраф за оскорбление хоккеистов "Астаны"

Комментатор Михаил Гречанин был оштрафован за оскорбление хоккеистов из Казахстана на детско-юношеском турнире в Омске, сообщает Zakon.kz.

Инцидент зафиксировали во время трансляции матча между "Сибирью" и "Астаной" на детско-юношеском турнире. Во время выхода казахстанских хоккеистов на лед Гречанин в ходе телефонного разговора нецензурно выразился в адрес спортсменов и назвал их "чебуродами".

После записи, ставшей доступной в соцсетях, родители юных спортсменов подали на него жалобу.

"Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в действиях Гречанина М.С. состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ (действия, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и происхождения, совершенные публично)", – передала 13 февраля пресс-служба судов Омской области в своем Telegram-канале.

Комментатору назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Постановление не вступило в законную силу.

