#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
496
588.01
6.42
Спорт

"Чебуроды": комментатор получил штраф за оскорбление хоккеистов "Астаны"

Хоккей в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 02:25 Фото: pixabay
Комментатор Михаил Гречанин был оштрафован за оскорбление хоккеистов из Казахстана на детско-юношеском турнире в Омске, сообщает Zakon.kz.

Инцидент зафиксировали во время трансляции матча между "Сибирью" и "Астаной" на детско-юношеском турнире. Во время выхода казахстанских хоккеистов на лед Гречанин в ходе телефонного разговора нецензурно выразился в адрес спортсменов и назвал их "чебуродами".

После записи, ставшей доступной в соцсетях, родители юных спортсменов подали на него жалобу.

"Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в действиях Гречанина М.С. состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ (действия, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и происхождения, совершенные публично)", – передала 13 февраля пресс-служба судов Омской области в своем Telegram-канале.

Комментатору назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Постановление не вступило в законную силу.

Международная фан-группа фигуристки Софьи Самоделкиной просит поддержать ее на олимпийских стартах в Милане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Два хоккеиста клуба "Барыс" получили травмы
15:32, 09 октября 2024
Два хоккеиста клуба "Барыс" получили травмы
Юные хоккеисты выиграли турнир в Канаде
07:07, 28 февраля 2023
Юные хоккеисты выиграли турнир в Канаде
Волочкова объяснилась после оскорбления дочери Успенской
04:14, 15 сентября 2024
Волочкова объяснилась после оскорбления дочери Успенской
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Как выступили казахстанские спортсмены 15 февраля на Олимпиаде-2026
02:15, 16 февраля 2026
Как выступили казахстанские спортсмены 15 февраля на Олимпиаде-2026
Обидчик Бублика проиграл в финале турнира АТР в Роттердаме
01:49, 16 февраля 2026
Обидчик Бублика проиграл в финале турнира АТР в Роттердаме
"Башакшехир" с двумя узбекскими футболистами в составе уступил бывшей команде Зайнутдинова
01:22, 16 февраля 2026
"Башакшехир" с двумя узбекскими футболистами в составе уступил бывшей команде Зайнутдинова
Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Милане 16 февраля
01:05, 16 февраля 2026
Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Милане 16 февраля
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: