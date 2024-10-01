"Цену" за буллинг в школе определили в Костанайской области

В суде района Беимбета Майлина рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении родителя, чей ребенок устроил буллинг в школе, сообщает Zakon.kz.

По информации суда Костанайской области, в сентябре 2024 года выявили, что в общеобразовательной школе ученик систематически оскорблял, унижал, насмехался над девочкой и угрожал ей.

"В судебном заседании С. вину признал полностью и пояснил, что провел с сыном беседу. Законный представитель потерпевшей суду пояснила, что у дочери больное сердце, а несовершеннолетний С. насмехался над ее дочерью, угрожал, обзывал, вследствие чего ее дочь находилась в подавленном состоянии", – сообщили в суде.

Санкция ст. 127-2 ч. 3 КоАП (Травля (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего, совершенное несовершеннолетним в возрасте от 12 до 16 лет) предусматривает альтернативные виды наказаний в виде предупреждения или штрафа на родителей в размере 10 МРП.

"С учетом того, что ранее родитель уже устно предупреждался о ненадлежащем поведении его ребенка (уже поступали жалобы), то судом ему назначено взыскание в виде штрафа в сумме 25 800 тенге", – рассказали в суде.

Постановление не вступило в законную силу.

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