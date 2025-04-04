В Казахстане продавать ювелирные украшения будут по новым правилам
Так, согласно публикации ведомства за 4 апреля 2025 года, компетенция по привлечению недобросовестных реализаторов ювелирных изделий к административной ответственности по ст. 190-1 КоАП теперь закреплена за Министерством торговли и интеграции.
Изменения вступили в силу с 13 марта 2025 года.
В министерстве напомнили, что за последние годы в отношении реализаторов ювелирных изделий проводились профилактические мероприятия предупредительного характера.
Согласно требованиям закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", на территории Казахстана не допускается реализация ювелирных изделий без наличия пробирного клейма, а также оттиска именника, которые подтверждают проведение экспертизы изделия в пробирных палатах (испытательных лабораториях).
"Административные штрафы за нарушения составляют от 190 тысяч тенге до 580 тысяч тенге в зависимости от категории предпринимательства (малый, средний, крупный). При повторности совершения правонарушений суммы штрафов увеличиваются".Пресс-служба Министерства торговли и интеграции
Как покупателю проверить подлинность изделия
- Осмотрите ювелирное изделие на наличие пробирного клейма (голова барса) и именника (клеймо производителя), попросите экспертное заключение пробирной палаты на приобретаемое изделие.
- При отсутствии указанных требований обращайтесь в Комитет технического регулирования и метрологии и его территориальные департаменты для проведения соответствующих проверочных мероприятий.
В заключительной части заявления от Минторговли сказано:
"Принятые меры направлены на защиту населения от недобросовестных продавцов, производителей и упорядочения ювелирного рынка Казахстана".
Днем ранее, 3 апреля, стало известно, что швейцарская компания Vacheron Constantin выпустила самые сложные наручные часы в истории. На сборку одного экземпляра потребовалось восемь лет.