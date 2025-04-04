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Экономика и бизнес

В Казахстане продавать ювелирные украшения будут по новым правилам

ювелирные украшения, Казахстан, новые правила, торговля, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 12:20 Фото: pexels
Требования к продаже ювелирных изделий в Казахстане ужесточены. Теперь ответственность за продажу ювелирных изделий без наличия отечественного пробирного клейма станет жестче. Об этом Zakon.kz заявили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции.

Так, согласно публикации ведомства за 4 апреля 2025 года, компетенция по привлечению недобросовестных реализаторов ювелирных изделий к административной ответственности по ст. 190-1 КоАП теперь закреплена за Министерством торговли и интеграции.

Изменения вступили в силу с 13 марта 2025 года.

В министерстве напомнили, что за последние годы в отношении реализаторов ювелирных изделий проводились профилактические мероприятия предупредительного характера.

Согласно требованиям закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", на территории Казахстана не допускается реализация ювелирных изделий без наличия пробирного клейма, а также оттиска именника, которые подтверждают проведение экспертизы изделия в пробирных палатах (испытательных лабораториях).

"Административные штрафы за нарушения составляют от 190 тысяч тенге до 580 тысяч тенге в зависимости от категории предпринимательства (малый, средний, крупный). При повторности совершения правонарушений суммы штрафов увеличиваются".Пресс-служба Министерства торговли и интеграции

Как покупателю проверить подлинность изделия

  • Осмотрите ювелирное изделие на наличие пробирного клейма (голова барса) и именника (клеймо производителя), попросите экспертное заключение пробирной палаты на приобретаемое изделие.
  • При отсутствии указанных требований обращайтесь в Комитет технического регулирования и метрологии и его территориальные департаменты для проведения соответствующих проверочных мероприятий.

В заключительной части заявления от Минторговли сказано:

"Принятые меры направлены на защиту населения от недобросовестных продавцов, производителей и упорядочения ювелирного рынка Казахстана".

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Днем ранее, 3 апреля, стало известно, что швейцарская компания Vacheron Constantin выпустила самые сложные наручные часы в истории. На сборку одного экземпляра потребовалось восемь лет.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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