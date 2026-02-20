Уксус для попытки ухода из жизни используют на севере Казахстана
Фото: Zakon.kz
В Северо-Казахстанской области участились случаи преднамеренного отравления уксусом, сообщает Zakon.kz.
По информации телеканала "Almaty.tv", несколько суток медики удерживали жизнь 52-летнего мужчины с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Когда кризис миновал, пациент отказался от лечения и покинул стационар.
"За здоровье еще двух человек – мужчины и женщины, также пытавшихся свести счеты с жизнью, продолжают бороться врачи", – говорится в репортаже.
Недавно аналогичная трагедия произошла с 16-летней школьницей. С сильнейшими ожогами ее экстренно доставили санавиацией из отдаленного района в Петропавловск. Сейчас девушка идет на поправку. Ее перевели из реанимации в хирургическое отделение.
"Она в сознании, но пищу принимает с помощью вспомогательных предметов. По оценке врачей – очень хорошая динамика, с улучшением", – рассказала пресс-секретарь Управления здравоохранения СКО Гульнар Калиева.
