Общество

Уксус для попытки ухода из жизни используют на севере Казахстана

Химические ожоги у жителей Северо-Казахстанской области, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 07:30 Фото: Zakon.kz
В Северо-Казахстанской области участились случаи преднамеренного отравления уксусом, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала "Almaty.tv", несколько суток медики удерживали жизнь 52-летнего мужчины с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Когда кризис миновал, пациент отказался от лечения и покинул стационар.

"За здоровье еще двух человек – мужчины и женщины, также пытавшихся свести счеты с жизнью, продолжают бороться врачи", – говорится в репортаже.

Недавно аналогичная трагедия произошла с 16-летней школьницей. С сильнейшими ожогами ее экстренно доставили санавиацией из отдаленного района в Петропавловск. Сейчас девушка идет на поправку. Ее перевели из реанимации в хирургическое отделение.

"Она в сознании, но пищу принимает с помощью вспомогательных предметов. По оценке врачей – очень хорошая динамика, с улучшением", – рассказала пресс-секретарь Управления здравоохранения СКО Гульнар Калиева.

19 февраля в США Касым-Жомарту Токаеву рассказали о планах по строительству международной клиники в Казахстане.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Газ поступит в дома жителей Астаны и других регионов Казахстана
08:25, Сегодня
Газ поступит в дома жителей Астаны и других регионов Казахстана
На севере Казахстана расследуют смертельное отравление двоих детей
07:40, 27 декабря 2024
На севере Казахстана расследуют смертельное отравление двоих детей
На севере Казахстана сгорел сельский акимат
15:38, 12 декабря 2023
На севере Казахстана сгорел сельский акимат
Почему увеличилось отставание "Барыса" от зоны плей-офф КХЛ перед матчем с "Драконами"
08:21, Сегодня
Почему увеличилось отставание "Барыса" от зоны плей-офф КХЛ перед матчем с "Драконами"
Казахстанский вратарь помог своему клубу победить в лиге Канады
07:42, Сегодня
Казахстанский вратарь помог своему клубу победить в лиге Канады
Названы сроки возвращения Энтони Джошуа на ринг
07:06, Сегодня
Названы сроки возвращения Энтони Джошуа на ринг
Амир Омарханов вылетел во втором круге турнира в Тунисе
06:44, Сегодня
Амир Омарханов вылетел во втором круге турнира в Тунисе
