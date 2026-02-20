#Референдум-2026
Общество

Газ поступит в дома жителей Астаны и других регионов Казахстана

Газ в регионах Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 08:25 Фото: pixabay
В текущем году 40 проектов газификации обеспечат голубым топливом 32 тыс. казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Газоснабжение станет доступным в 10 селах, охватывающих Актюбинскую, ЗКО, Жамбылскую, Карагандинскую, Костанайскую, Кызылординскую, Мангистаускую, Туркестанскую области, а также Улытау и Жетысу, передает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

"Особое внимание уделяется столице", – говорится в сообщении ведомства.

На данный момент в Астане газифицировано 290 тыс. человек из 300 тыс., и уже в этом году подключение жилых массивов "Чубары", "Уркер", "Ондирис", "Пригородный" и "Garden Village" позволит полностью завершить газификацию города. Параллельно в 2026-2027 годах газ проведут в населенные пункты столичной агломерации – Кызылсуат, Каражар и Тайтобе, что охватит еще 26 тыс. человек.

Фото: пресс-служба Минэнерго РК

С целью обеспечения дополнительными объемами товарного газа продолжается строительство первого этапа второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент". До конца текущего года планируется завершить строительство линейной части газопровода мощностью до 10 млрд куб. м газа в год.

"В рамках второго этапа проекта предусмотрено строительство компрессорных станций, что позволит увеличить пропускную способность газопровода до 15 млрд куб. м газа в год", – передает пресс-служба Министерства энергетики.

Депутаты Сената 19 февраля 2026 года ратифицировали закон о реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии между Казахстаном и Китаем.

Фото Алия Абди
Алия Абди
