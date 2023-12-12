На севере Казахстана сгорел сельский акимат
Фото: Zakon.kz
В селе Воскресеновка Северо-Казахстанской области 11 декабря сгорел акимат, сообщает Zakon.kz.
По информации ДЧС, 11 декабря в 23:41 в пожарную часть поступило сообщение о том, что по адресу ул. Строительная 1 горит административное деревянное (бревенчатое) здание акимата Воскресеновского сельского округа, 1955 года постройки.
В результате пожара, огонь полностью уничтожил здание акимата ( площадь – 80 кв. м.).
"Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве отопительной печи", – говорится в сообщении ДЧС.
Ранее в Алматы сильный пожар произошел в одном из частных домов.
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