На севере Казахстана сгорел сельский акимат

В селе Воскресеновка Северо-Казахстанской области 11 декабря сгорел акимат, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС, 11 декабря в 23:41 в пожарную часть поступило сообщение о том, что по адресу ул. Строительная 1 горит административное деревянное (бревенчатое) здание акимата Воскресеновского сельского округа, 1955 года постройки.

В результате пожара, огонь полностью уничтожил здание акимата ( площадь – 80 кв. м.).

"Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве отопительной печи", – говорится в сообщении ДЧС.

Ранее в Алматы сильный пожар произошел в одном из частных домов.