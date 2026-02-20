#Референдум-2026
Общество

14-летняя казахстанка забеременела после изнасилований: мать недовольна расследованием

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, насилие, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 10:48 Фото: pexels
В селе Кордай Жамбылской области произошел вопиющий случай – 14-летнюю девочку с инвалидностью изнасиловали и она забеременела. Мать девочки требует объективного и прозрачного расследования, сообщает Zakon.kz.

По словам ее матери, о насилии над дочкой она узнала практически сразу. Летом 2025 года школьница не вернулась домой, Гульшат очень испугалась и начала поиски и выяснила, что один из жителей села увез девочку в гостиницу и держал ее там до утра.

"У моей дочери диагностирована умственная отсталость. Тот человек воспользовался этим и насильно увез ее из дома, когда меня не было. Потом он рассказал своему знакомому и изнасилование повторилось. Я почти год пытаюсь добиться справедливости, но виновные, те, кто издевался над моим ребенком, до сих пор на свободе", – рассказала Almaty.tv мать пострадавшей.

Сейчас 14-летняя девочка на 28-й неделе беременности. Ей пришлось перейти на домашнее обучение, а матери – оставить работу.

"Врачи сказали, что ей аборт нельзя делать, так как это угроза ее жизни и здоровью. Дочь понимает, что она беременна, но, думаю, не осознает это в полной мере. Она до сих пор в куклы играет", – рассказала мать пострадавшей.

В полиции ведут расследование. Там завели уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемое лицо установлено и доставлено в отделение полиции. Проводится комплекс необходимых следственных мероприятий. Детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сообщил первый заместитель начальника отдела полиции Кордайского района Газиз Бектурганов.

Мать девочки опасается, что виновные могут избежать ответственности, и требует объективного и прозрачного расследования. Несмотря на ее заявление о нескольких эпизодах насилия, по делу проходит лишь один подозреваемый. Она намерена подать обращение в Генеральную прокуратуру, чтобы компетентные органы смогли наконец дать правовую оценку каждому эпизоду и обеспечить защиту прав ее дочери.

О произошедшем сообщалось еще в декабре 2025 года. Тогда в соцсетях писали, что девочку дважды похищали и подвергали сексуальному насилию, а пока шли заявления в правоохранительные органы, ее похитили в третий раз.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Ошибка в тексте: