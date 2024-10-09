14-летняя казахстанка призналась, что ее насиловали родственники

Резонансный случай произошел в Актобе: мама 14-летней девочки заявила, что над ее дочерью надругались их родственники, сообщает Zakon.kz.

Об этом в соцсетях рассказали общественники, к которым обратилась мама потерпевшей. Она рассказала, что в последнее время ее дочь изменилась в поведении, стала замкнутой, подавленной. А 23 сентября сноха, когда они ложились спать, прижала к себе девочку и попросила рассказать, что с ней случилось.

"И девочка рассказала. Родственники, а точнее, братья со стороны отца, 1998 года рождения и 2004 года рождения, насиловали свою сестренку с 8 лет. Никто не подозревал. В гараже или прямо дома, когда никого не было. Эти парни росли на глазах матери девочки с 2 лет и 8 лет, выросли в огромных мужиков. А их сестренка росла на их глазах", – пишет правозащитница.

На следующий день после этого рассказа мама девочки подала заявление в полицию и выехала с четырьмя своими детьми из того дома.

"24 сентября полиция задержала этих подозреваемых, а через два дня отпустила. Они на свободе", – сказано в публикации.

Девочка посещает школу в сопровождении мамы, которая была вынуждена пока оставить работу.

Редакция обратилась за комментарием в полицию.

"Сообщаем, что Департаментом полиции зарегистрировано и осуществляется досудебное расследование по заявлению о вымогательстве и насильственных действиях. По делу назначен процессуальный прокурор, с участием которого проводятся все следственные действия. Установлены двое подозреваемых, которые были задержаны и водворены в ИВС. При избрании санкционной меры судом принято решение о содержании подозреваемых под домашним арестом с учетом отсутствия судимости, наличия несовершеннолетних детей и постоянного места жительства. Назначены необходимые экспертизы", – прокомментировали в пресс-службе ДП Актюбинской области.

Ход расследования уголовного дела находится под контролем руководства Департамента полиции. Там просят доверять только достоверной информации.

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