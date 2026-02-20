#Референдум-2026
Общество

Минтруда ответило на слухи об отмене ежегодного отпуска в Казахстане

лодка, море, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 17:08 Фото: pexels
В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана дали разъяснение и опровергли миф о "потере ежегодного отпуска" в новой Конституции, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве пояснили, что в социальных сетях распространяется информация о том, что в проекте новой редакции Конституции Казахстана в пункте 4 статьи 27 в формулировке о праве на отдых перед словом "отпуск" отсутствует слово "ежегодный", что якобы может привести к ограничению прав работников.

Именно в этой связи МТСЗН решило разъяснить: данная трактовка не соответствует действительности.

"Конституция закрепляет базовые принципы и гарантии прав и свобод граждан, определяя их фундаментальный характер. Конкретное содержание и механизмы реализации этих прав устанавливаются отраслевым законодательством", – отмечено в публикации Минтруда 20 февраля 2026 года.

Также сказано, что проект статьи 27 закрепляет право на отдых как гарантированное законом социальное право.

Отпуск является одной из форм реализации этого права. Его продолжительность, периодичность, порядок предоставления и иные условия регулируются трудовым законодательством.

"Нормы Трудового кодекса прямо предусматривают ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск, устанавливают его минимальную продолжительность, порядок предоставления и запрет на непредоставление отпуска".Пресс-служба МТСЗН РК

Кроме того, в Трудовом кодексе понятие "отпуск" охватывает различные его виды: ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск, социальные отпуска и иные предусмотренные законом формы освобождения от работы.

"Поэтому предлагаемая в проекте формулировка юридически более корректна. При этом право на отдых остается гарантированным государством. Указанные положения продолжают действовать и не вступают в противоречие с проектом новой редакции Конституции. Обновление конституционной формулировки не означает отмены ежегодного оплачиваемого отпуска и не влечет автоматического изменения трудового законодательства".Пресс-служба МТСЗН РК

В заключительной части казахстанцев призвали ориентироваться на официальные источники информации и воздерживаться от распространения необоснованных выводов.

Чуть ранее в МТСЗН развеяли слухи о массовом назначении социальной помощи. Об этом можно узнать по ссылке.

12 февраля был опубликован проект Конституции, доработанный с учетом предложений граждан и экспертов. С текстом документа можно ознакомиться здесь.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
