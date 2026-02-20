На рассылку об автоматических выплатах всем казахстанцам ответили в Минтруда

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана развеяли фейки о массовом назначении соцпомощи, сообщает Zakon.kz.

Ведомство выступило с официальным разъяснением в связи с распространением в социальных сетях и отдельных СМИ недостоверной информации о якобы автоматическом назначении социальной помощи всем гражданам, подавшим заявку.

Из сообщения МТСЗН, опубликованного сегодня, 20 февраля 2026 года, следует:

"Социальная помощь является адресной мерой государственной поддержки и предоставляется исключительно гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, при условии соответствия установленным критериям нуждаемости".

Также отмечено, что назначение помощи осуществляется на основаниях, определенных действующим законодательством и решениями маслихатов, и возможно только при документальном подтверждении соответствия установленным требованиям.

"Подача заявления через портал eGov является лишь способом обращения за социальной помощью и не гарантирует ее автоматического назначения". Пресс-служба МТСЗН РК

Также стоит помнить, что перечень категорий получателей, условия предоставления помощи и список необходимых документов утверждаются маслихатами отдельно в каждом регионе и размещаются на официальных интернет-ресурсах местных исполнительных органов.

Все поступившие заявления рассматриваются местными исполнительными органами в установленном порядке.

Жителей Казахстана в очередной раз просят перепроверять полученные сведения.

"Во избежание введения граждан в заблуждение просим доверять информации только из официальных источников. Распространение ложной информации карается по закону". Пресс-служба МТСЗН РК

Чуть ранее мы рассказывали, что в Казахстане на 1 февраля 2026 года средний размер совокупной пенсии достиг 157 843 тенге. С начала года на выплаты пенсионерам из бюджета уже направлено 395,2 млрд тенге.