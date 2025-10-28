Гибкий график работы в Казахстане: Минтруда сделало важное разъяснение

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 28 октября 2025 года, сделали важное разъяснение касательно гибкого графика работы, сообщает Zakon.kz.

Как отметил главный эксперт Комитета государственной инспекции труда МТСЗН Женис Рустемов:

"Для работников, в том числе занятых на дистанционной работе, может устанавливаться режим гибкого рабочего времени в целях сочетания социально-бытовых и иных личных потребностей с интересами производства".

По словам спикера, в силу того, что трудовое законодательство не содержит ограничений в отношении лиц, которым может быть предоставлен режим гибкого рабочего времени, то на основании их заявления такой режим может быть предоставлен любой категории работников.

"Гибкий режим рабочего времени может устанавливаться при достижении согласия сторон на определенный или неопределенный срок как при заключении трудового договора, так и в период его действия". Женис Рустемов

