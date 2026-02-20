Мошенник оказался мастером перевоплощения в Астане

В Астане задержан мошенник, который обманывал жителей, разыгрывая разные роли. Он представлялся частным судебным исполнителем, сотрудником ЖКХ и участковым инспектором, сообщает Zakon.kz.

В полиции 20 февраля 2026 года рассказали, что в Астане мужчина специально находил людей, стоящих в очереди на получение жилья. Связывался с ними и говорил, что они якобы подходят по всем критериям, кроме отсутствия задолженности. Под предлогом "срочного закрытия долга" предлагал им снять задолженность за частичное погашение суммы долга.

"Во время общения один и тот же человек поочередно представлялся: сначала – участковым, сообщая о наличии долгов; затем – частным судебным исполнителем, обещая "снять задолженность и аресты". Мошенник сам вел переписку и разговоры от имени разных "сотрудников", подменял голос и использовал разные аккаунты. После получения денег он направлял потерпевшим поддельные постановления о снятии задолженностей, изготовленные с помощью специальных программ". Первый заместитель начальника Департамента полиции Астаны Абиль Абильдин

Для обмана злоумышленник использовал:

фальшивые постановления о взысканиях и "снятии долгов";

поддельные аккаунты в мессенджерах;

подмену голоса;

фотографии действующих сотрудников, найденные в интернете;

SIM-карты, оформленные на посторонних лиц;

программы для подбора персональных данных.

Несмотря на основательно продуманную схему, полицейским удалось установить личность злоумышленника и задержать его.

"По заявлениям обманутых граждан возбужден ряд уголовных дел, подозреваемый после изобличения заключен под стражу. В Астане выявлено несколько пострадавших от действий мошенника, проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям". Абиль Абильдин

Правоохранители напоминают казахстанцам: обязательно проверять документы через официальные источники, не переводить деньги незнакомым лицам, при любых сомнениях незамедлительно обращаться на пуль "102".

Министерство внутренних дел (МВД) предупреждает казахстанцев о мошеннической схеме, при которой злоумышленники получают удаленный доступ к смартфонам граждан через установку вредоносных приложений.