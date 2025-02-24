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Происшествия

Более 78 миллионов тенге отдали мошеннику жители ЗКО за "покупку" техники и автомобилей

арест подозреваемого в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 22:51 Фото: polisia.kz
В ЗКО полиция задержала 25-летнего мошенника, систематически обманывавшего жителей регионов, обещая выгодные сделки и обналичивание кредитов, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка считают, что подозреваемый с начала 2023 года систематически обманывал жителей Западно-Казахстанской и Мангистауской областей.

"Он вводил граждан в заблуждение под предлогом покупки техники и автотранспортных средств, продажи мобильных телефонов, обналичивания товарного кредита и увеличения денежных средств. В октябре 2023 года подозреваемый, выдавая себя за помощника в обналичивании товарного кредита, завладел суммой более 4 млн тенге, принадлежащей жителю города Уральска. Кроме того, в период с апреля по октябрь 2023 года он обманул другого жителя города, пообещав предоставить бытовую технику на сумму более 4,5 млн тенге", – заявили в полиции.

В ходе расследования эксперты установили, что на удочку мошенника попадались его знакомые.

В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по 14 эпизодам мошенничества, и сумма причиненного ущерба превышает 78 млн тенге.

Мошенник помещен в изолятор временного содержания. Он признал свою вину и рассказал, что большую часть денег потратил на ставки.

"Расследование уголовного дела продолжается. Просим жителей быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников. Если вы стали жертвой мошенничества, немедленно обращайтесь в правоохранительные органы", – резюмировали в МВД.

Ранее сообщалось, как не попасть на уловки мошенников.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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