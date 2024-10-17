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Законодательство РК

Смекалка и телефонные навыки полицейского из СКО помогли дать отпор интернет-мошенникам

Интернет-мошенничество, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 05:33 Нурсултан Аксанов, фото: пресс-служба МВД РК
Профессиональные и технические навыки участкового инспектора Нурсултана Аксанова помогли нейтрализовать интернет-мошенников, сообщает Zakon.kz.

Участковый прибыл на вызов жительницы района М. Жумабаева, которую буквально один за другим атаковали интернет-мошенники. Первый представился работником "Казпочты" и сообщил о посылке. а следом позвонила якобы сотрудница банка с информацией о кредите. Об этом передает пресс-служба МВД Казахстана.

Первым делом он переключил телефон на режим "в самолете". Это позволяет защититься от удаленного доступа к устройству. После этого удалось прервать разговор с аферисткой и отменить загрузку подозрительного приложения, которое скачивалось на телефон сельчанки по указанию лже-банкирши.

Интернет-мошенничество, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 05:33

Фото: пресс-служба МВД РК

Далее Нурсултан Аксанов удалил на устройстве все подозрительные приложения, помог женщине заново выпустить электронные ключи на eGov, а затем на сервисе eGov.mobile установил услугу "добровольный отказ от получения кредита сроком на шесть месяцев".

А на стене одного из домов города Семея создали мурал, который, по словам стражей порядка, символизирует прочную связь между обществом и полицией.

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