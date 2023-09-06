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Жители Акмолинской области за день отдали мошенникам девять миллионов тенге

мошенники обманули жителей Акмолинской области Фото: Zakon.kz
Сразу три факта интернет-мошенничества зарегистрировали акмолинские полицейские в разных районах области. Граждане, обратившиеся в полицию, поверили лжесотрудникам банка и лишились не только личных накоплений, но и вынуждены оплачивать кредиты, перечисленные мошенникам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, 58-летний житель Степногорска рассказал следователям, что 4 сентября на его телефон поступил звонок от сотрудника банка. Довольно привычная схема, которую использовали мошенники, все же не остановила горожанина и он, желая "обезопасить" личные счета, следовал инструкции звонившего и практически сам перевел накопленные 6,3 млн тенге на счета сетевых аферистов.

Отмечается, что для жительницы пристоличного Косшы звонок от мошенников так же стал большой неожиданностью. Лжесотрудники банка настолько запутали женщину, что она собственноручно установила на свой телефон мобильные приложения нескольких банков и оформила денежные кредит в сумме 1,7 млн тенге. Деньги в последующем был переведены на счет мошенников.

По словам же самой заявительницы, к слову потерпевшая является медицинским работником и временно находится в отпуске по уходу за ребенком, о схемах мошенников она знала, однако при поступлении звонка настолько растерялась, что забыла о предосторожности.

Аналогичная ситуация произошла и с жительницей Сандыктауского района, которая после звонка лжеменеджера банка лишилась 1 млн тенге.

По всем фактам полицейскими начаты досудебные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 190 УК РК "Мошенничество", принимаются меры по раскрытию данных преступлений.

Ранее в Кокшетау трех пенсионерок обманули на два миллиона тенге.

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Акмолинская область Косшы Степногорск
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