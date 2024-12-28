Жительница Кокшетау отдала мошеннице более 1,5 млн тенге за путевку

Полицейские в Акмолинской области расследуют мошенничество с туристической поездкой. Жительница Кокшетау заплатила за путевку более 1,5 млн тенге, но стала жертвой обмана, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции региона рассказали, что подозреваемую уже вычислили.

"26 декабря в полицию Кокшетау поступило заявление от местной жительницы, которая стала жертвой мошенничества. Две недели назад она отдала неизвестной женщине 1 600 000 тенге за туристическую поездку, но вскоре поняла, что ее обманули", – сообщили правоохранители.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Полицейские призывают жителей и гостей региона проявлять бдительность при покупке каких-либо товаров или услуг через интернет-магазины или социальные сети.

Ранее безработный алкоголик дважды вынудил мошенников перевести ему крупные суммы денег. Аферисты предложили россиянину за вознаграждение поджечь автомобиль, но мужчина потребовал аванс и оба раза пропил его.