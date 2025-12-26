#Казахстан в сравнении
Общество

Следил через "2ГИС": сталкера осудили за преследования на западе Казахстана

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 00:06 Фото: Zakon.kz
В Курмангазинском районном суде Атырауской области 26 декабря рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина К., обвиняемого в совершении сталкинга – незаконного преследования лица, сообщает Zakon.kz.

Как установил суд, 5 сентября 2025 года подсудимый подошел к дому потерпевшей К., дернул входную дверь, постучал в окно и скрылся с места происшествия. В дальнейшем, с целью отслеживания передвижений потерпевшей, он направил с собственного аккаунта через приложение "2ГИС" запросы "на дружбу" на мобильные телефоны ее несовершеннолетних детей, что позволило ему получать информацию о местонахождении сына потерпевшей.

Кроме того, 19 сентября 2025 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и продолжая противоправные действия, вновь пришел к дому потерпевшей, зашел в открытый двор и заглядывал в окна, осуществляя незаконное преследование вопреки ее воле. Действия не были сопряжены с применением насилия.

В ходе судебного разбирательства прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 200 часов общественных работ. Потерпевшая настаивала на более строгом наказании, а также заявила гражданский иск о компенсации морального вреда. Подсудимый вину признал частично.

Суд отметил, что вина подсудимого подтверждается его частичным признанием, показаниями потерпевшей и свидетелей, видеозаписью с места происшествия и другими материалами дела. Действия подсудимого причинили потерпевшей существенный вред.

Приговором суда К. признан виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного статьей 115-1 УК РК. Ему назначено наказание в виде привлечения к общественным работам сроком на 200 часов.

Также суд постановил взыскать с подсудимого в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 400 тыс. тенге и расходы на оплату услуг представителя в размере 200 тыс. тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее в МВД сообщили, что в Казахстане вводится уголовная ответственность за принуждение к браку. Подробнее об этом – здесь.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Последние
Популярные
