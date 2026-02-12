#Казахстан в сравнении
Общество

Референдум по проекту новой Конституции: глава ЦКР обратился к казахстанцам

Референдум, Казахстан, Конституция , фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 17:26 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров на брифинге в ведомстве 12 февраля 2026 года призвал казахстанцев принять участие на референдуме по проекту новой Конституции в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Абдиров напомнил казахстанцам, что гарантией реализации конституционного права на участие в референдуме является их включение в списки граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме.

"Списки составляются местными исполнительными органами на основании вашей постоянной регистрации по месту жительства на территории конкретного участка для голосования. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки на основании поданного заявления. Сведения об участках для голосования и их границы будут опубликованы соответствующими акимами до 21 февраля 2026 года. Узнать свой участок и проверить свое включение в список вы можете, обратившись в местный исполнительный орган по месту вашей соответствующее заявление в акимат", – сказал он.

С 27 февраля 2026 года на участке голосования гражданину будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме. При необходимости внесения каких-либо изменений, можно будет сразу же обратиться с заявлением в участковую комиссию референдума.

"Призываем вас проявить гражданскую ответственность и реализовать 15 марта 2026 года свое право на участие в республиканском референдуме!" – обратился он к казахстанцам.

Как будет проходить республиканский референдум по проекту Конституции в Казахстане, можно прочитать здесь.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
