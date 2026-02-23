#Референдум-2026
Общество

Скандал в общежитии в Туркестане: студенток принуждали к труду

мытье полов, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 17:14 Фото: pixabay
В Туркестане разгорелся скандал из-за принуждения студенток мыть полы в туалетах и чужих комнатах, сообщает Zakon.kz.

Информация появилась в соцсетях. В описании к распространенному видео указано, что студенток Многопрофильного индустриально-технического колледжа в Туркестане заставляют мыть полы в общежитии, в том числе убирать комнаты, где живут парни, чистить туалеты. В случае отказа угрожают выселением.

В Управлении образования Туркестанской области заявили, что взяли эту ситуацию на контроль, создали специальную комиссию и провели всестороннюю проверку.

"В настоящее время в колледже обучаются 1072 студента, из них 80 проживают в общежитии. В связи с проведением областной спартакиады 23-25 февраля 2026 года возникла необходимость размещения участников мероприятия в общежитии. В этой связи воспитатель и сотрудники вахты обратились к студентам с устным предложением оказать содействие в наведении порядка в свободных комнатах. Поскольку студенты-мужчины временно отсутствовали, просьба о помощи была адресована студенткам. В результате среди отдельных обучающихся возникло недопонимание", – указано в комментарии.

Отмечается, что со студентами и их родителями сейчас проводится разъяснительная работа. Приняты дополнительные меры по усилению внутреннего контроля и предотвращению подобных ситуаций в дальнейшем.

"По итогам проверки ответственным лицам будет дана правовая оценка и принято соответствующее решение", – резюмировали в ведомстве.

На ситуацию также отреагировали в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК.

"По данному факту сообщаем, что Управлением образования создана рабочая комиссия, которая выехала в общежитие и провела проверку для выяснения всех обстоятельств. В соответствии с законодательством РК принуждение несовершеннолетних обучающихся к выполнению работ, а также оказание на них давления не допускаются. Это является нарушением прав ребенка и запрета на использование детского труда. По итогам проверки к ответственным лицам применены дисциплинарные меры в виде выговора. Со студентами и родителями проводится разъяснительная работа", – прокомментировали в ведомстве.

Другая скандальная история в Туркестанской области всплыла в селе Жибек Жолы Сайрамского района, где сотрудники нового райакимата опасаются обрушения здания, сданного в эксплуатацию прошлым летом.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
