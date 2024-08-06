Чем закончился громкий скандал со списком студенток в Алматы

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах на брифинге правительства 6 августа 2024 года рассказал, кого наказали за слитый в интернет список студенток КазНУ им. аль-Фараби с их личными данными, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что данный случай является человеческой ошибкой. По его словам, список студентов, которые не сдали флюорографию, сотрудник деканата, не убрав лишние поля, взял и оправил, поэтому лишние данные и ушли.

"Понесли наказание сотрудники университета аль-Фараби. Уволены, административная была ответственность. Также сейчас понесли наказание сотрудники медцентра, который обслуживает университет. Стоит вопрос о расторжении контракта с этим медцентром. Все люди в этой цепочке понесли наказание", – сообщил Саясат Нурбек.

Также министр дополнил, что создана специальная рабочая группа, проводится внутреннее расследование.

"Представители государственных и юридических служб также приглашены и будут готовы пройти аудит и проверку на соответствие с нашими форматами информационной безопасности. По результатам этого проведенного расследования университет даст отдельную информацию, поэтому давайте дождемся результатов расследования. Все необходимые специалисты уже привлечены", – озвучил он.

Ранее министерство направило запрос в КазНУ им. аль-Фараби для предоставления разъяснений. В ответе вуза говорилось, что сотрудник медицинской организаций, которая действует на основании договора с университетом, 6 февраля 2024 года посредством WhatsАpp отправила документы в формате Excel со списком студентов для прохождения флюорографического исследования, где, кроме ФИО студентов, содержались сведения, относящиеся к тайне медицинского работника.

6 мая 2024 года в министерстве цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности заявили, что в случае отсутствия фактов уголовного правонарушения в деле о "списке девственниц" министерство рассмотрит вопрос привлечения виновных к административной ответственности.