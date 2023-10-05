Пятерых человек задержали в Израиле после религиозного скандала

Полиция Израиля оперативно задержала виновников крупного скандала на религиозной почве, который разгорелся в Иерусалиме накануне, сообщает Zakon.kz.

По сообщению CNN , полиция Израиля задержала пятерых ортодоксальных иудеев, которые плевали под ноги паломникам-христианам, шедшим в религиозной процессии в Иерусалиме. Инцидент сняли на видео, после чего в стране разгорелся крупный межрелигиозный скандал.

Четверых израильтян задержали в связи с этим происшествием за нарушение общественного порядка, еще одного – за нападение на религиозной почве, совершенное ранее на этой неделе. Один из задержанных – несовершеннолетний.

Католический священник отец Маттео из иерусалимского монастыря, рядом с которым произошел инцидент, рассказал журналистам, что под ноги христианским паломникам плевали не менее десяти человек. Некоторые из иудеев также допускали оскорбительные высказывания. Но священник подчеркнул, что не держит зла на обидчиков, потому что "это проблема для них, а не для него".

"Когда люди вырастают с ненавистью и презрением к другим в душе, это очень печально для них самих", – прокомментировал отец Маттео.

Полиция Иерусалима пообещала провести тщательное расследование всех инцидентов на религиозной почве и наказать всех зачинщиков скандалов. Шеф городской полиции Дорон Тургеман подчеркнул, что правоохранительные органы не потерпят провокаций в отношении верующих, какую веру бы те ни исповедовали – иудаизм, ислам или христианство.

Ранее скандал с плевками в Иерусалиме вызвал такую бурю негодования в соцсетях, что по его поводу высказался даже премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.