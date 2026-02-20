Казахстанка с инвалидностью через суд добилась бесплатной приватизации жилья

В Западно-Казахстанской области суд помог женщине с инвалидностью оформить квартиру в собственность. Ранее чиновники отказывали жительнице Акжаикского района в приватизации жилья, полученного от государства, сообщает Zakon.kz.

Как установлено в ходе разбирательства, в 2020 году недееспособной дочери истца, являющейся инвалидом с детства, была предоставлена арендная квартира. Поскольку самостоятельно совершать юридически значимые действия она была не вправе, договор найма был заключен с ее опекуном – матерью.

Позже семья обратилась в уполномоченный орган с заявлением о безвозмездной приватизации жилья. Однако получила отказ.

"В официальном ответе было указано, что квартира предоставлена по категории "семья, воспитывающая ребенка с инвалидностью", а значит, возможна только приватизация по остаточной стоимости. Суд с такой позицией не согласился. В решении указано, что согласно законодательству, семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью, относятся к социально уязвимым слоям населения. Кроме того, лица с инвалидностью I и II групп имеют право на безвозмездное получение в собственность занимаемого жилья", – отмечается в информации Западно-Казахстанского областного суда.

Суд подчеркнул, что недееспособность не лишает человека с инвалидностью права на бесплатную приватизацию, а заключение договора найма с опекуном не может ограничивать это право.

По итогам рассмотрения дела суд обязал ответчика оформить безвозмездную приватизацию квартиры и принять соответствующий административный акт.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

