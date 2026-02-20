#Референдум-2026
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
489.17
576.63
6.38
Общество

Казахстанка с инвалидностью через суд добилась бесплатной приватизации жилья

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 18:45 Фото: pexels
В Западно-Казахстанской области суд помог женщине с инвалидностью оформить квартиру в собственность. Ранее чиновники отказывали жительнице Акжаикского района в приватизации жилья, полученного от государства, сообщает Zakon.kz.

Как установлено в ходе разбирательства, в 2020 году недееспособной дочери истца, являющейся инвалидом с детства, была предоставлена арендная квартира. Поскольку самостоятельно совершать юридически значимые действия она была не вправе, договор найма был заключен с ее опекуном – матерью.

Позже семья обратилась в уполномоченный орган с заявлением о безвозмездной приватизации жилья. Однако получила отказ.

"В официальном ответе было указано, что квартира предоставлена по категории "семья, воспитывающая ребенка с инвалидностью", а значит, возможна только приватизация по остаточной стоимости. Суд с такой позицией не согласился. В решении указано, что согласно законодательству, семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью, относятся к социально уязвимым слоям населения. Кроме того, лица с инвалидностью I и II групп имеют право на безвозмездное получение в собственность занимаемого жилья", – отмечается в информации Западно-Казахстанского областного суда.

Суд подчеркнул, что недееспособность не лишает человека с инвалидностью права на бесплатную приватизацию, а заключение договора найма с опекуном не может ограничивать это право.

По итогам рассмотрения дела суд обязал ответчика оформить безвозмездную приватизацию квартиры и принять соответствующий административный акт.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что лжекандас оформил в Казахстане соцвыплаты и купил на них квартиру.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
