Общество

Штормовое предупреждение объявили в 14 регионах Казахстана на 24 февраля

Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 20:05 Фото: Zakon.kz
В ряде регионов Казахстана на 24 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Жетысу ночью и утром на востоке, в горных районах туман. Ветер северо-восточный, на востоке порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

В Туркестанской области ночью на юге, в горных районах осадки, гололед. Днем на юге, в центре дождь, в горах сильные осадки. На западе, севере, юге и в горах туман. Ветер северо-восточный, на севере, западе и в горах порывы 15-20 м/с. В Шымкенте утром и днем дождь, временами туман. В Туркестане ночью и утром туман, ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе, юге туман.

В области Улытау днем на севере, юге усиление ветра. Ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-18 м/с.

В Карагандинской области ночью на востоке небольшой снег, низовая метель. На западе, севере, юге туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на востоке порывы 15 м/с.

В области Абай ночью и утром на севере, востоке, в центре снег, метель. На юге туман. Ветер западный, северо-западный, порывы 15-20, местами 25 м/с. В Семее в первой половине ночи снег, метель, порывы 15-20 м/с. Ночью резкое понижение температуры до 24-26 мороза.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке, юге снег, местами сильный снег, метель. Днем на севере, востоке снег, метель. На юге туман. Ветер западный, северо-западный, порывы 15-20, местами 25 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром снег, метель, порывы 15-20 м/с. Ночью понижение температуры до 21-23 мороза.

В Актюбинской области ночью и утром на юге, востоке туман. В Мугалжарском районе низовая метель. Ветер юго-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере, юге туман. В Уральске ночью и утром туман.

В Кызылординской области ночью на севере, в центре усиление ветра. Днем по области ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Кызылорде ветер северо-восточный 15-20 м/с.

В Костанайской области ночью и утром на западе, севере, востоке туман. В Костанае туман.

В Жамбылской области ночью и утром на юго-западе, востоке, в горных районах гололед, туман. Ветер северо-восточный, порывы 15-20, местами 23 м/с. В Таразе временами туман, гололед.

В Мангистауской области ночью и утром на западе, северо-востоке, в центре туман, гололед. В Актау ночью и утром туман, гололед.

В Алматинской области днем в горных районах сильный снег. На юге, в горах туман, гололед. Ветер северо-восточный, порывы 18-23 м/с. В Алматы временами туман, гололед. В Конаеве временами туман, ветер северо-восточный, порывы 18-23 м/с.

С прогнозом по всей стране на 24, 25 и 26 февраля можно ознакомиться по этой ссылке.

Канат Болысбек
