Снег и гололед: штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 17 февраля

В ряде регионов Казахстана на 17 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, востоке, в горных районах области Жетысу ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

На западе, севере Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на юге, западе, в центре области порывы 15-20 м/с, ночью и утром временами 25 м/с. В Актау ночью и утром ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на севере, западе области порывы 15-18 м/с. В Атырау временами ожидается туман.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на востоке области порывы 15-20 м/с. В Алматы ночью и утром ожидается туман. В Конаеве ночью ожидается гололед, ночью и утром туман.

Утром и днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-западный, ночью на севере, востоке области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на востоке области порывы до 23 м/с. В Костанае утром и днем ожидаются осадки (снег, дождь), метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, востоке Актюбинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ночью на юге, в центре, днем на западе области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Актобе ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный, порывы 15-18 м/с.

В Астане ночью небольшой снег, днем небольшие осадки (дождь, снег). Ожидается гололед, ночью и утром туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза, ночью в горных районах сильный дождь. На севере, в горных районах области ожидается туман. Ветер юго-западный, на горных перевалах 15-20 м/с. В Шымкенте ночью ожидается дождь.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью на севере, юге, в горных районах области, днем в горных районах ожидается гололед. Временами туман. Ветер юго-западный, днем на юго-западе, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидаются туман, гололед. В Жезказгане ожидаются туман, гололед.

Ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель. На севере, юге, востоке области туман, гололед. Ветер юго-западный на севере области порывы 15-18 м/с. В Караганде ожидаются туман, гололед.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. В Уральске ожидается туман, ночью гололед. Ветер южный, юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель, гололед. Днем ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный днем 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

В Павлодарской области ночью ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем на западе, севере области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер южный на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед.

В Акмолинской области ночью на севере снег, низовая метель, гололед, на востоке области небольшой снег, низовая метель, гололед, днем на западе, севере, востоке области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, на юге области небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, юге, в центре области туман. Ветер юго-западный днем 15-20 м/с, на западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с. В Кокшетау днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный днем 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

На севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на южный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман.



Ранее синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий вторник, 17 февраля 2026 года.