Штормовое предупреждение на 19 февраля: туман и метели накроют Казахстан

В ряде регионов Казахстана на 19 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Жетысу ночью и утром на севере, юге и в горных районах туман. Ветер юго-восточный днем на севере и востоке порывы 15-20 м/с.

В области Улытау ночью и утром осадки, на севере и востоке местами сильные (дождь, снег), низовая метель. Туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный утром и днем на севере и востоке порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ночью и утром осадки (дождь, снег), туман, гололед.

В Жамбылской области резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до 3-8°С, на севере и в горных районах 2° мороза. В Таразе ночью и днем 6-8°С.

В Карагандинской области ночью на северной половине осадки, местами сильные (дождь с переходом в снег), низовая метель, днем снег, метель. На юге осадки (дождь, снег), на севере и востоке сильный снег. Туман, гололед. Ветер северо-восточный днем на севере и востоке порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью и днем осадки (дождь, снег), снег, низовая метель, туман, гололед.

В Кызылординской области резкое понижение температуры днем до 0-5°С, на севере 3° мороза. Ночью и утром на севере гололед, в центре, на севере и юге туман. В Кызылорде ночью и утром временами туман.

В Туркестанской области резкое понижение температуры ночью и днем до 2-7°С, на севере и в горных районах 3° мороза. Ночью на севере осадки (дождь, снег), на западе, севере, юге и в горах туман. Ветер юго-западный на севере, западе, в горных районах порывы 15-20 м/с, на горных перевалах 23-28 м/с. В Шымкенте ночью и утром туман, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром туман, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ночью на западе, севере и в центре туман. Днем ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с, на севере местами 25 м/с. В Актау ночью и утром туман.

В Атырауской области ночью на западе, юге и востоке туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный ночью на востоке, днем на востоке, юге и севере порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром туман, гололед, днем порывы 15-18 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере осадки (дождь, снег), метель, гололед, местами сильные осадки, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед, на севере и востоке сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, севере и востоке порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске осадки (дождь, снег), метель, гололед, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области днем на юго-западе небольшие осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный на западе, юге и в центре порывы 15-20 м/с, днем в Мугалжарском районе местами 23-28 м/с.

В области Абай ночью на западе, севере и в центре осадки (дождь, снег), метель, гололед, местами сильные осадки, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед, на востоке и в центре сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере и центре порывы 15-20 м/с, 23 м/с. В Семее осадки (дождь, снег), метель, гололед, ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области ночью на западе, юге и востоке осадки (дождь с переходом в снег), метель, гололед, на юге местами сильные осадки (дождь с переходом в снег), днем на юге и востоке снег, метель, на юге сильный снег. На севере туман. В Павлодаре ночью осадки (дождь с переходом в снег), низовая метель, гололед. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области на юге и в центре ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области временами туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке и в горах порывы 15-20 м/с, местами 23-28 м/с. В Таразе временами туман, ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с, местами 23 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью на востоке ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ночью и утром на юге небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, на западе, востоке и юге туман. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Астане на дорогах гололедица.

В Акмолинской области на юге и востоке снег, низовая метель, гололед. На западе, севере и юге туман. Ветер северо-восточный порывы 15-18 м/с. В Кокшетау гололедица на дорогах.

В Западно-Казахстанской области днем на юге и западе осадки (дождь, снег), низовая метель, туман, гололед. Ветер восточный порывы 15-20 м/с.

Добавим, что в ближайшие три дня в Астане ожидаются снег и морозы до -22°С, а в Алматы и Шымкенте – весенняя погода с дождями и теплом до +22°С.