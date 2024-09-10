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Хирурги удалили лишний палец 10-летней алматинке

Хирурги удалили лишний палец 10-летней алматинке, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 13:45 Фото: пресс-служба УОЗ Алматы
В Алматы успешно проведена уникальная операция девочке с шестым пальцем на ноге. Об этом событии Zakon.kz 10 сентября 2024 года рассказали в пресс-службе Управления общественного здравоохранения.

Врачи уточнили, врожденный дефект с самого раннего детства создавал множество неудобств: девочке приходилось носить обувь разного размера, на левую ногу на несколько размеров больше, чем на правую, что не только создавало косметический дефект, но и влияло на ее самооценку и могло привести к психологическим проблемам.

Со временем, подчеркивают специалисты, ситуация становилась все сложнее, так как выбор подходящей обуви становился почти невозможным.

Хирурги удалили лишний палец 10-летней алматинке, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 13:45

Фото: пресс-служба УОЗ Алматы

Долгое время родители не решались на операцию. Сейчас девочке 10 лет. В результате семья обратилась к хирургам Детской городской клинической больницы в Алматы.

После ряда консультаций и обследований специалисты больницы пришли к выводу, что операция необходима для восстановления нормального функционирования ноги и улучшения качества жизни девочки.

Операцию провели ведущие детские хирурги Казахстана и России.

"Сложнейшее хирургическое вмешательство провели наши травматологи-ортопеды совместно с коллегами из Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова из Санкт-Петербурга. Сложность операции заключалась в том, что перед нами стояла задача не просто удалить дополнительный палец, а дополнительную плюсневую кость, которая и давала ненужную аномальную ширину стопе. И при обследовании была выявлена аномалия расположения нервов и кровеносных сосудов, что требовало работы под микроскопом".Заведующий отделением травматологии ДГКБ №2 Алматы Ерлан Садырбалин

Ребенок постепенно восстанавливается и, по прогнозам врачей, в скором времени сможет вернуться к обычной жизни, без необходимости скрывать свою ногу и испытывать стеснение.

Ранее в Астане сотрудники городской многопрофильной больницы №2 спасли от клинической смерти беременную женщину. В отделении реанимации врачи три недели боролись за жизнь пациентки, которая была подключена к аппарату ИВЛ.

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