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Алматинские хирурги провели уникальную операцию новорожденному

Алматинские хирурги провели уникальную операцию на новорожденном, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 10:14 Фото: пресс-служба УОЗ Алматы
В Алматы врачи удалили у младенца килограммовую опухоль. Редкая операция длилась 75 минут. В пресс-службе Управления общественного здравоохранения (УОЗ) города рассказали Zakon.kz другие подробности спасения жизни.

По данным врачей, малыш родился весом 4 кг с огромным образованием в основании копчика.

Данный вид патологии не является злокачественным, но опасен тем, что может обратиться в онкологическое заболевание в первые месяцы жизни.

Сразу же после появления на свет малыша перевели из роддома в Центр детской неотложной медицинской помощи в отделение реанимации новорожденных, а после подготовки к операции, на вторые сутки жизни, неонатальные хирурги удалили опухоль.

Алматинские хирурги провели уникальную операцию на новорожденном, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 10:14

Фото: пресс-служба УОЗ Алматы

"Ребенок поступил с врожденным пороком развития костно-мышечной системы – огромной доброкачественной опухолью – тератомой крестцово-копчиковой области. Она представляла собой смешанную опухоль, состоящую из костной ткани, мягких тканей и кистозной полости. Операция прошла удачно. В будущем малыш не будет испытывать каких-либо неудобств".Хирург Центра детской неотложной медицинской помощи Жалгас Куниязов

Вес опухоли составил один килограмм костно-кистозной массы.

"Крестцово-копчиковая тератома – самая распространенная опухоль у детей периода новорожденности. Она образуется еще в утробе и растет вместе с малышом, порой отбирая у плода важные для развития витамины. В данном случае образование выросло до внушительных размеров 14*20 см".Заведующий гнойно-торакальной хирургией и неонатальной хирургией Саматбек Мырзахмет

По словам специалиста, на врожденный порок развития влияют внутренние и внешние факторы: экология, климат, наследственность, всевозможные инфекционные заболевания.

Ранее сообщалось о другой уникальной операции. Тогда врачи Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) успешно провели сложную операцию по удалению удлиненного шиловидного отростка, который сдавливал внутреннюю сонную артерию жительницы Алматы.

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