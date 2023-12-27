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97-летнюю бабушку поставили на ноги травматологи из Алматы

97-летнюю бабушку поставили на ноги травматологи из Алматы Фото: Центральной городской клинической больницы Алматы
97-летнюю бабушку, которая получила серьезную травму в результате падения дома, поставили на ноги опытные травматологи Центральной городской клинической больницы Алматы.

Этой историей поделился заведующий отделением травматологии доктор Берик Иргалиев.

"После того, как бабушку доставили в больницу службой скорой помощи, ей были проведены все необходимые обследования и был поставлен диагноз: закрытый перелом шейки бедра. Но это было далеко не все. Пациентка также имела множество сопутствующих заболеваний, включая артериальную гипертензию, инфаркт миокарда и недостаточность митрального клапана. Это создавало серьезные препятствия для проведения операции".Берик Иргалиев
97-летнюю бабушку поставили на ноги травматологи из Алматы

Фото: Центральной городской клинической больницы Алматы

Тем не менее бабушке провели операцию – тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава, которая представляла собой настоящий вызов.

Врачи решились на этот шаг, потому что понимали, что это единственный шанс вернуть бабушке возможность ходить. Операция длилась 35 минут и прошла успешно.

Уже на следующий день после операции бабушка смогла подняться с опорой на травмированную ногу.

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Алматы
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