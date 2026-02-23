Жители Тараза задыхаются от запаха кошек из соседней квартиры

Горожане жалуются на запахи, антисанитарию и требуют выселить 16 кошек из соседней квартиры, сообщает Zakon.kz.

Уже больше года соседи пенсионерки Ирины Андреевой жалуются во все инстанции на кошек, которых она приютила у себя в квартире еще в 2017 году. Жильцы сетуют на антисанитарию в подъезде и жуткий запах, который, говорят, пробивается даже через несколько этажей. Об этом передает "КТК".

Сама женщина живет почти рядом в другой квартире с матерью. Со слов пенсионерки, она иногда недоедает сама, но животные всегда сыты. Оказалось, что кошки плодятся, потому что не стерилизованы, но выбрасывать их на улицу хозяйка квартиры не планирует.

Соседи хвостатых вызывали полицию, чиновников, просили помощи у зоозащитников. Но ситуация не изменилась, потому что в Таразе нет нормы по количеству содержания животных.

По словам заместителя акима района Аулиеата города Тараза Медета Нурмаханова, для решения пробела в законодательстве чиновники намерены обратиться к депутатам маслихата.

