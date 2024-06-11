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Держать кошек в квартирах разрешат жителям Сингапура

Сингапур, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 02:20 Фото: pixabay
С сентября 2024 года жителям многоквартирных домов Сингапура можно будет держать кошек, сообщает Zakon.kz.

Запрет на их пребывание в квартирах был введен 35 лет назад. Это объясняли тем, что кошки часто сбегают из квартир, линяют, испражняются и мочатся в общественных местах, а также издают неприятные звуки, что может доставить неудобства другим жителям. Об этом пишет The Guardian.

Пока еще за содержание кота в квартире сингапурцам грозит штраф до четырех тыс. сингапурских долларов. Это 1 335 011 тенге. Впрочем, многие из любителей кошек долгое время игнорировали запрет и держали питомцев. Наказание их находило обычно после жалоб соседей по дому.

Теперь, с наступлением сентября, владельцам квартир в многоквартирных домах позволят держать двух кошек, а также одну собаку одной из одобренных пород. Для этого желающим потребуется пройти бесплатный учебный курс по содержанию домашних животных, чипировать питомца и зарегистрировать его в установленном порядке. Кроме того, их также обяжут принять разумные меры безопасности. Например, установить сетки или решетки, чтобы кошки не бродили и не падали из окон и вентиляционных отверстий многоэтажек. Уже выписанные штрафы также отменят.

А в Уфе уличный кот стал мемом после того, как решил пролезть в вентиляционное окошко.

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