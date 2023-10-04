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Жители Актау задыхаются от дыма и зловония из-за пожара на мусорном полигоне

Жители Актау задыхаются от дыма и зловония из-за пожара на мусорном полигоне Фото: primeminister.kz
Жители Актау сообщили о сильном запахе гари. Горожане жалуются, что на улице буквально нечем дышать. Как оказалось, виной всему возгорание на мусорном полигоне, сообщает Zakon.kz.

Возмущения жителей Актау о сильном запахе гари посыпались в социальных сетях 4 октября 2023 года. 

На улицах образовалась дымовая завеса: город накрыл неприятный запах. По словам горожан, им приходится закрывать дома все окна, лишь бы смрад не попал в помещение, пишет "Лада". 

"Мы находимся в 14 микрорайоне, и запах гари настолько силен, что приходится закрывать окна. Подобные случаи происходят с завидной регулярностью. Почему служба чрезвычайных ситуаций не предупреждает нас об этой проблеме? У нас нет никакой информации", – говорит жительница Марьям Хайдарова.

Аналогичные жалобы поступают от жителей разных микрорайонов Актау и от жителей села Акшукур.

В Департаменте экологии Мангистауской области сообщили, что в селе Баянды возник пожар на мусорном полигоне. На место происшествия выехала дежурная бригада службы чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что ситуация с появлением запаха гари возникает далеко не первый раз в Актау. 

Накануне 4 сентября 2023 года жители сразу трех населенных пунктов Актюбинской области пожаловались на резкий запах газа. После этого специалисты компании "Техногаз" провели обход жилых домов в селах Кенкияк и Сарколь. Несмотря на то, что в ходе обхода не было обнаружено никаких утечек газа, в больницу села Кенкияк обратились восемь человек с симптомами отравления газом.

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