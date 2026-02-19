В Алматы показали процесс рейдов против интим-услуг

В Алматы идут локальные целевые отработки по выявлению оказания интимных услуг под видом массажных, оздоровительных и других "сервисных" салонов, а также так называемых злачных квартир, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в Департаменте полиции (ДП) города, подобные заведения, как правило, тщательно конспирируются, меняют названия и форматы работы, но находятся в поле постоянного внимания оперативных подразделений.

"Речь идет не только о нарушении закона, но и о прямых угрозах безопасности граждан. Такие объекты часто становятся очагами преступности, источниками конфликтов и каналами вовлечения людей в противоправную деятельность. Задача полиции – не разовые рейды, а устойчивый порядок ", – отметил 19 февраля 2026 года начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматы Жанат Нургалиев.

По его словам, отработки носят наступательный и адресный характер, с применением оперативных возможностей и межведомственного взаимодействия. Проверяют как заведения, так и квартиры, вызывающие обоснованные подозрения у полиции.

В полиции напомнили, что в 2025 году к ответственности за сводничество были привлечены 10 человек, прикрыто четыре притона для занятия проституцией.

Кроме того, полиция активно проводит рейды по нарушителям ПДД и неплательщикам штрафов.