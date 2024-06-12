В Казахстане случаи заражения ВИЧ-инфекцией будут расследовать по-новому

Минздрав подготовил изменения в правила расследования случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди населения, сообщает Zakon.kz.

В частности, вносятся изменения и дополнения в порядок проведения расследования случаев заражения ВИЧ-инфекцией.

Так, говорится, что эпидемиологическое расследование случаев заражения ВИЧ-инфекцией проводится эпидемиологами территориальных центров по профилактике ВИЧ-инфекции по каждому случаю ВИЧ-инфекции, включая выявление ВИЧ-инфекции у иностранных граждан, людей, умерших до получения иммунного блоттинга, людей, выбывших за пределы страны, случаев перепутывания биоматериала при заборе крови на преаналитическом этапе или установлении факта прохождения обследования по чужим документам, удостоверяющим личность.

Если инфицирование предположительно произошло в процессе оказания медицинской помощи, эпидемиологическое расследование проводится совместно с территориальным государственным органом санитарно-эпидемиологического контроля с привлечением необходимых экспертов.

При этом дополнено, что на каждый случай ВИЧ-инфекции, предположительно связанный с оказанием медицинской помощи (внутрибольничный), Центр по профилактике ВИЧ-инфекции направляет в территориальный государственный орган санитарно-эпидемиологического контроля экстренное извещение с пометкой ДСП и регистрацией входящего номера.

Кроме того, в правила добавлен новый пункт о том, что расследование случаев ВИЧ-инфекции, выявленных в учреждениях уголовно-исполнительной системы, проводится совместно с ответственным сотрудником медицинской организации, осуществляющей медицинское обслуживание спецконтингента, который предоставляет необходимые материалы на запрос территориального центра по профилактике ВИЧ-инфекции в рамках проводимого эпидемиологического расследования (результаты предыдущих обследований на ВИЧ, выписку из амбулаторной карты, отношение вновь выявленного лица, живущего с ВИЧ т(ЛЖВ) к ключевой группе, результаты обследования контактных из числа спецконтингента).

В ходе послетестового консультирования врач-инфекционист проводит письменное ознакомление ЛЖВ с положительным результатом на ВИЧ-инфекцию. ЛЖВ подписывает форму № 095/у "Лист конфиденциального собеседования с лицом, инфицированным ВИЧ", которая включает:

уведомление об уголовной ответственности за распространение ВИЧ-инфекции по действующему законодательству РК;

информирование о путях передачи ВИЧ-инфекции другим лицам;

информирование о необходимости использования индивидуальных средств защиты;

информирование об обязанности сообщения о своем ВИЧ-статусе половым партнерам, партнерам по внутривенному употреблению наркотиков, медицинским работникам при обращении за медицинской помощью;

информирование о пожизненном запрещении быть донором;

получение согласия на внесение персональных данных в электронные информационные ресурсы;

ознакомление с порядком диспансерного наблюдения и получения медицинской помощи в центре по профилактике ВИЧ-инфекции.

Предусматривается, что при отказе вновь выявленного ЛЖВ от подписи листа конфиденциального собеседования с лицом, инфицированным ВИЧ после ознакомления с диагнозом, составляется "Акт об информировании о диагнозе ВИЧ-инфекция" с указанием, что ЛЖВ разъяснены пути передачи, риски, обязанности и ответственность, который подписывается тремя специалистами: врачом, проводившим кризисное послетестовое консультирование, вторым врачом инфекционистом или психологом, и врачом эпидемиологом.

Также дополнено, что при отказе вновь выявленного ЛЖВ после сообщения ему диагноза признать свой ВИЧ-положительный статус, объясняя это "отсутствием риска" передачи ВИЧ, эпидемиолог повторно разъясняет пациенту пути передачи ВИЧ и, совместно с ЛЖВ, проводит оценку наличия риска заражения ВИЧ методом опроса.

Специалист ему предлагает пройти экспресс-тестирование на ВИЧ при комиссионном обследовании после идентификации личности по документу, удостоверяющему личность.

При положительном результате экспресс-теста повторно проводится послетестовое консультирование для принятия ЛЖВ своего ВИЧ положительного статуса с последующим взятием на динамическое наблюдение и антиретровирусную терапию.

При получении отрицательного результата экспресс теста на ВИЧ проводится забор крови для исследования на ВИЧ-инфекцию методом иммуноферментного анализа (ИФА) и при подтверждении отрицательного результата проводится эпидемиологическое расследование с выходом в медицинскую организацию, независимо от формы собственности, для выяснения причины расхождения.

По завершении расследования в КНЦДИЗ направляется отчет для снятия данного случая ВИЧ-инфекции с учета, в который входит:

акт комиссионного забора крови с указанием даты; отрицательный результат исследования (экспресс-тест, результат исследования методом ИФА);

справка выхода в медицинскую организацию независимо от формы собственности для эпидемиологического расследования с указанием даты выхода, предоставлением списка обследованных для установления лица с ВИЧ статусом, с которым было допущено перепутывание образца или обследование по чужим документам;

протокол разбора случая (номер и дата протокола, объяснительные, письма на имя руководителя медицинской организации);

акт внутреннего служебного расследования медицинской организации при выявлении нарушений забора крови медицинским работником;

принятые меры (номер и дата приказа, дисциплинарные взыскания), проведенные мероприятия: семинары, инструктажи.

При выявлении нарушений стандарта операционных процедур в лаборатории, проводящей исследование на ВИЧ-инфекцию, дополнительно направляется протокол постановки лабораторного исследования образца крови методом ИФА.

Эпидемиологическое расследование проводится в течение одного календарного месяца от даты положительного результата иммунного блоттинга. При подозрении на инфицирование ВИЧ-инфекцией в процессе оказания медицинской помощи, срок расследования составляет два месяца.

Вместе с тем дополнено, что опрос ЛЖВ проводит врач-эпидемиолог с соблюдением конфиденциальности и заполнением регистрационной карты эпидемиологического расследования случая ВИЧ-инфекции не позднее 7 дней от даты положительного результата тестирования на ВИЧ.

"В случае невозможности проведения эпидемиологического расследования в установленные сроки, необходимо в системе электронного слежения указать причину (выезд, вахта, коматозное состояние, розыск, отказ)", – говорится в поправке.

При регистрации ВИЧ-инфекции у несовершеннолетнего опрос и сообщение результата обследования проводится в присутствии родителей или законных представителей.

Правила также дополнены нормой, что при установлении среди контактных несовершеннолетнего лица от 16 до 18 лет обследование на ВИЧ может проводиться без согласия родителей после получения информированного согласия и предупреждения об информировании родителей в случае получения положительного результата.

Информацию на каждого вновь выявленного ЛЖВ, установленную в ходе эпидемиологического расследования случая ВИЧ-инфекции, эпидемиолог вводит в информационную систему электронного слежения.

При отказе ЛЖВ подписать согласие на ввод персональных данных в систему ЭС вводятся обезличенные данные, которые включают номер и дату иммунного блоттинга, инициалы, дату рождения, данные эпидемиологического анамнеза.

При эпидемиологическом расследовании случая ВИЧ-инфекции устанавливается источник инфекции, путь и факторы передачи, контактные лица, с которыми ЛЖВ состоял в сексуальных отношениях или пользовался общими иглами, шприцами, общей посудой при приготовлении или употреблении инъекционных наркотиков, бритвенными принадлежностями, иглами для нанесения татуировок, маникюрными принадлежностями.

На основании данных эпидемиологической диагностики, влияния факторов риска, присутствующих у пациента, эпидемиолог оформляет заключение о предполагаемом пути передачи ВИЧ-инфекции, времени и месте заражения в регистрационной карте эпидемиологического расследования случая ВИЧ-инфекции. Окончательные выводы формируются после проведения серологического обследования контактных.

Оговаривается, что информацию о контактных лицах эпидемиолог собирает со слов ЛЖВ во время опроса для их обследования по эпидемиологическим показаниям и установления предполагаемого источника заражения. Контактными являются лица, имевшие половой и/или парентеральный контакт с больным ВИЧ-инфекцией с момента предполагаемого начала заболевания.

Круг контактных лиц определяется в зависимости от пути передачи и формируется от даты последнего тестирования ЛЖВ на ВИЧ с отрицательным результатом, при отсутствии обращений в медицинские организации – за весь период с начала употребления инъекционных наркотиков или от даты начала незащищенных половых контактов с ЛЖВ.

Эпидемиолог выясняет принадлежность ЛЖВ и его партнеров к ключевой группе для проведения профилактики парентерального и полового пути заражения среди контактных, информирует, что услуги по тестированию партнеров на ВИЧ-инфекцию предоставляются бесплатно и вся информация о диагнозе и партнерах является конфиденциальной.

При общении с контактными медработник не сообщает какую-либо персональную информацию об ЛЖВ и источник получения контактной информации.

В список контактных эпидемиолог включает членов семьи, имеющих риск инфицирования, в том числе детей до 16 лет при выявлении ВИЧ-инфекции у мамы ребенка; людей, с которыми ЛЖВ состоял в сексуальных отношениях или пользовался общими иглами, шприцами или инъекционным оборудованием.

Окончательный список контактных, подлежащих обследованию, формируется за вычетом выбывших из РК на постоянное место жительства в другую страну, умерших, ранее выявленных с диагнозом ВИЧ-инфекция, лиц с высоким риском насилия, если безопасность ЛЖВ находится под угрозой.

Если ЛЖВ указал партнера, контакт с которым завершен, и имеется документальное подтверждение о его обследовании на ВИЧ-инфекцию с отрицательным результатом спустя три и более месяцев после завершения контакта, то данное лицо не включается в список установленных контактных лиц, подлежащих обследованию.

Если ЛЖВ указал некорректные данные на контактное лицо, ему предлагается уточнить Ф.И.О. контактного лица, домашний адрес и номер телефона для связи.

Предусматривается, что во время опроса эпидемиолог обсуждает с ЛЖВ наиболее подходящую стратегию уведомления каждого партнера о необходимости обследования на ВИЧ: самостоятельное информирование, уведомление эпидемиологом или совместное с медицинским работником.

В случае выбора метода уведомления партнера ЛЖВ медицинским работником о необходимости обследования на ВИЧ, оформляется "Информированное согласие ЛЖВ на использование медработником контактной информации о его партнерах для приглашения на обследование".

Каждый половой или инъекционный партнер оценивается на риск насилия, после чего уточняется метод информирования партнера о необходимости обследования на ВИЧ.

Для эпидемиологической диагностики риска насилия ЛЖВ требуется задать три вопроса:

Были ли случаи, когда партнер бил, пинал, наносил удары или иным образом причинял ЛЖВ физическую боль? Были ли случаи, когда партнер угрожал причинить вред ЛЖВ? Были ли случаи, когда партнер принуждал ЛЖВ к действиям сексуального характера?

Если на один из трех вопросов ЛЖВ ответил "да", информирование партнера самим ЛЖВ о необходимости тестирования на ВИЧ не рекомендуется из соображений безопасности. Необходимо рассмотреть другие альтернативные варианты уведомления партнера.

Перед обследованием контактных эпидемиолог пофамильно проверяет информацию на наличие их регистрации в информационной системе электронного слежения для исключения лиц с ранее установленным диагнозом из списка, подлежащих обследованию.

К контактным лицам, подлежащим обследованию на ВИЧ-инфекцию в рамках индексного тестирования, относятся:

все указанные ЛЖВ партнеры по совместному употреблению инъекционных наркотиков за весь период от даты последнего обследования на ВИЧ с отрицательным результатом; при отсутствии обращений – с начала употребления инъекционных наркотиков;

все указанные ЛЖВ половые партнеры, имеющие с ним незащищенные гомо или гетеросексуальные контакты за весь период от даты последнего обследования на ВИЧ с отрицательным результатом; при отсутствии обращений – от даты начала незащищенных контактов;

матери детей младше 16 лет при выявлении ВИЧ-инфекции у ребенка, другие члены семьи по решению врача эпидемиолога;

дети младше 16 лет, родившиеся после последней даты обследования матери с отрицательным результатом теста на ВИЧ-инфекцию с документальным подтверждением.

Также говорится, что при отсутствии обратной связи без уважительной причины или отказе партнера ЛЖВ представить эпидемиологу/инфекционисту/медицинской сестре результат СТ-ВИЧ в течение 14 дней со дня выдачи экспресс-теста в графе "Результат экспресс-теста" регистрируется "результат экспресс-теста не представлен" с указанием причины (отказ, смерть, выбытие партнера из страны, является ЛЖВ).

Эпидемиолог/инфекционист/медицинская сестра информируют ЛЖВ/партнеров ЛЖВ, в том числе отказавшимся, сообщить результат экспресс- теста на ВИЧ или представить фото проведенного экспресс-теста:

о возможности ложноположительного и ложноотрицательного результата экспресс-теста;

важности своевременной постановки диагноза и раннего начала лечения ВИЧ-инфекции;

о существующих услугах в Центре по профилактике ВИЧ-инфекции и программы доконтактной профилактики, способствующей снижению риска инфицирования ВИЧ партнера.

За контактными устанавливается наблюдение продолжительностью для:

детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, – 18 месяцев ;

; медицинских работников в случае аварийной ситуации – три месяца ;

; реципиентов донорского биоматериала – три месяца ;

; половых партнеров ВИЧ-инфицированных и контактных по совместному введению наркотиков – через 6 месяцев после выявления ЛЖВ, далее в зависимости от уровня вирусной нагрузки у ЛЖВ.

после выявления ЛЖВ, далее в зависимости от уровня вирусной нагрузки у ЛЖВ. лиц из внутрибольничного очага – три месяца после выписки из медицинской организации; в случае, если после выписки прошло более трех месяцев, контактные проходят однократное обследование, при отрицательном результате наблюдение прекращается.

после выписки из медицинской организации; в случае, если после выписки прошло более трех месяцев, контактные проходят однократное обследование, при отрицательном результате наблюдение прекращается. при наличии имплантанта – в течение года после проведения операции.

При выявлении ВИЧ-инфекции у ребенка до 16 лет проводится обследование его матери. При выявлении ВИЧ-инфекции у матери обследуются ее несовершеннолетние дети до 16 лет, родившиеся после последней даты обследования матери с отрицательным результатом теста на ВИЧ-инфекцию с документальным подтверждением и контактные по парентеральному и половому пути передачи ВИЧ-инфекции.

В правила также добавлено, что территориальные центры по профилактике ВИЧ-инфекции направляют списки на вновь выявленных ЛЖВ территориальную организацию здравоохранения, осуществляющую деятельность в сфере службы крови крови в течение трех дней от даты выдачи иммуноблота для пожизненного отведения от донорства и ежемесячно – списки умерших ВИЧ-инфицированных и списки лиц, сменивших фамилию, имя или отчество для актуализации информации.

Вместе с тем медицинская организация, зарегистрировавшая аварийную ситуацию, направляет отчет о профессиональном контакте с потенциально инфицированным материалом и пострадавшего лица в территориальную организацию здравоохранения, осуществляющую деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции для оценки рисков и назначения врачом -инфекционистом постконтактной профилактики.

В документ внесен и ряд других поправок и дополнений.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 июня.

22 февраля 2024 года стали известны результаты расследования случая заражения ВИЧ пациентов в Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ) Алматы. Было установлено, что были допущены нарушения при проведении медицинских манипуляций. Очаг локализован.