Возможность дефицита пшеницы и хлопка в Казахстане прокомментировал глава Минсельхоза

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 24 февраля 2026 года на брифинге в правительстве разъяснил механизм сокращения площадей посевов пшеницы и хлопчатника, передает корреспондент Zakon.kz.

В стране сокращают посевы пшеницы и хлопчатника для сбережения воды. "Диверсификацию надо делать, мы соблюдаем ее мероприятия и движемся согласно этой дорожной карте. Никаких проблем по дефициту пшеницы не будет, у нас ее достаточно. Также мы не сокращаем объемы посевов хлопчатника, мы сокращаем традиционную технологию", – сказал Сапаров. По его словам, таким образом увеличивается площадь введения водосберегающих технологий. "Если раньше было всего 1,5 тысячи га водосберегающих технологий, то в прошлом году показатель составлял 50 тысяч га. В этом году мы увеличили ее еще на 29 тысяч га. Тем самым мы экономим воду. По структуре хлопка остается 162 тысячи га. Люди не будут сокращены, только перейдут на работу с другими культурами", – добавил министр. О том, чем планируют засадить почти 24 млн гектаров, читайте в материале.

