События

Почему в Казахстане подорожают электрокары

Электрозаправочная станция, электромобиль, зарядка электромашины, электрический автомобиль, электрокар, электрическая машина, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 18:50 Фото: unsplash
Комитет государственных доходов (КГД) 28 октября сообщил, что установленная на 2025 год квота на льготный ввоз электромобилей полностью использована, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, электромобили освобождались от уплаты ввозной таможенной пошлины. На 2025 год квота составляла 15 000 единиц, и по состоянию на 14 октября ее объем полностью исчерпан.

"Таким образом, льгота по освобождению от ввозной таможенной пошлины на электромобили более не применяется. С этого момента их ввоз осуществляется на общих основаниях – с уплатой всех установленных таможенных платежей и налогов", – сообщили в КГД.

Физические лица при ввозе электромобиля могут выбрать один из трех вариантов оформления:

  • Декларация на товары (ДТ) по ставкам, действующим в рамках обязательств Казахстана перед ВТО: таможенный сбор – 6 МРП, НДС – 12%. При этом пониженные ставки применяются для электромобилей, включенных в перечень изъятий, утвержденный решением Совета ЕЭК. Такие автомобили могут реализовываться только в Казахстане.
  • ДТ по Единому таможенному тарифу ЕАЭС: таможенный сбор – 6 МРП, ввозная пошлина – 15% от таможенной стоимости, НДС – 12%.
  • Пассажирская таможенная декларация (ПТД): совокупный таможенный платеж составляет 27% от таможенной стоимости транспортного средства.

В КГД напомнили, что в последние годы число казахстанцев, выбирающих электромобили, значительно выросло как при самостоятельной покупке, так и с помощью компаний, предлагающих услуги по их доставке "под ключ".

А ранее Zakon.kz поговорил с экспертами и узнал тонкости обслуживания электрокаров.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
